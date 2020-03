Arrancaron los festejos de Mexicali

MEXICALI, B.C.- Al ritmo del Cachanilla, arrancaron los festejos del 117 aniversario de Mexicali dentro de la explanada de la casa municipal.

Ahí, ante la presencia de la alcaldesa de la ciudad, así como invitados especiales, se le rindió tributo a la ciudad que capturó al sol, recordando el gran trabajo que ha hecho su gente.

La banda de la secundaria 50, la cual ha representado a la ciudad a nivel internacional, también se hizo presente al deleitar al público con su música, la cual hizo que a más de un asistente mostrara un toque de alegría.

ORGULLO CACHANILLA

Una vez terminada la ceremonia y haber cortado el pastel del aniversario, personas se siguieron sumando al festejo comentando el orgullo que es ser cachanilla.

Jaime Munguia por ejemplo, comentó que ser de Mexicali es algo que lo llena de vida, pues ha sido la ciudad que lo ha visto crecer.

“Somos mexicalenses y lo nuestro es el calor de su gente, pues Mexicali es grande y ser mexicalense es algo de lo que uno debe sentirse orgulloso”, Jaime Munguía.

“Es un gran orgullo estar aquí, yo no soy cachanilla de nacimiento pero soy cachanilla de corazón pues es una ciudad que me recibió y donde me siento muy feliz”, expresó Evangelina Ramírez.

“Estamos muy contentos porque Mexicali es la ciudad que nos ha visto crecer y uno debe estar orgulloso de eso siempre”, Yinselth Nagano.