Aremi Fuentes se prepara a conciencia

Después de cancelarse el Campeonato Ibero en Colombia, la halterista de Baja California, Aremi Fuentes, participará de manera virtual, en el certamen Nacional de Primera Fuerza de Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, antes de ir al torneo Preolímpico en República Dominicana.

“Estoy preparándome para ambos eventos y afinando detalles que en algún momento fallaron. También estoy concentrándome en mejorar algunas técnicas y la parte mental, que es muy importante”, dijo Fuentes.

Será el 13 de marzo, cuando la atleta chiapaneca, pero radicada en Mexicali desde hace siete años, compita en el evento que abarca todo el país en la división de menos de 76 kilogramos dentro del gimnasio de pesas en la Ciudad Deportiva.

“Gracias a Dios la pandemia por el coronavirus (Covid-19) no afectó mis resultados anteriores y por ende estoy cerca de obtener la plaza olímpica. Ahora queda ir a esos eventos para poder reafirmar ese lugar, aunque no me siento confiada”, añadió.

Y es que de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la alumna de José Manuel Zayas cumplió con las seis competencias que pedía la Federación Internacional y se mantuvo entre las mejores cinco halteristas del mundo del año 2017 al 2019.

“Estoy entrenando con más dedicación y empeño. De ánimos estoy bien, es normal que a veces no se puede entrenar como uno quiere, pero estoy dando todo para el preolímpico que tendré en el mes de abril”, afirmó.

Finalmente, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Tailandia en el 2019, habló del premio ‘Orgullo Cachanilla’ que recibió recientemente por su trayectoria en el levantamiento de pesas.

“Me siento muy contenta porque reconocieron mi esfuerzo. Es una motivación para seguir poniendo en alto a Mexicali y México”, sentenció.