Aremi Fuentes ejemplo de superación

El proceso para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no fue el mejor para Aremi Fuentes, sin embargo, la halterista de Baja California obtuvo la medalla de bronce y hoy, está más fortalecida que nunca.

“Fue muy duro todo lo que pasé, pero también una motivación para asistir a las siguientes Olimpiadas en París 2024”, dijo Fuentes.

“Mi entrenador no pudo estar conmigo en todas mis competencias. También, tuve lesiones durante el año pasado y este 2021. Tuve un esguince en un dedo de la mano y me retiraron unas muelas mediante cirugía, pero superé todo y estoy entusiasmada”, añadió.

Nacida en Tonalá, Chiapas, pero radicada en Mexicali desde el 2013, la alumna de José Manuel Zayas, logró ser la cuarta mexicana con un metal olímpico en la historia del país dentro del levantamiento de pesas.

“Cuando salía de entrenar me ponía a llorar por cómo estaba, pero trabajé mucho el aspecto mental y por eso me siento contenta por el logro”, afirmó.

En Tokio, Aremi solo fue superada por la ecuatoriana, Neisi Dajomes y la estadounidense, Katherine Nye, en la división de menos de 76 kilogramos.

“Me crecí mucho, nunca dejé de creer en mí y fui muy positiva. Estudiamos a las rivales y el objetivo principal era estar en el podio. En el momento que me enteré que era medallista sentí que todo valió la pena. Lloré en ese instante”, añadió.

La atleta de 28 años de edad sigue provocando admiración en chicos y grandes, pues en el 2019 fue la primera mujer mexicana en conquistar una medalla en un Campeonato Mundial de Mayores en Tailandia.

“Cuando llegué a Baja California fue difícil saber que no iba a tener familiares aquí, pero como persona me hizo más fuerte y con el tiempo, conocí personas muy lindas que han estado conmigo en todo el proceso”, explicó.

“Me han llegado muchos mensajes de niños y eso me llena de orgullo. Quiero que la halterofilia se vea como un deporte para todos, no solo para hombres. Me emociona que me vean como una inspiración”, agregó.