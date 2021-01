Aprueban coaliciones para elecciones 2021

Dos coaliciones contenderán por los diferentes cargos que se definirán las próximas elecciones en Baja California, se trata de la mancuerna entre Morena, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista; la segunda alianza es entre el PAN, PRI y PRD.

Las alianzas fueron aprobadas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California; contenderán por los cargos de gobernador, diputaciones locales y Ayuntamientos, posiciones que se definirán por el voto ciudadano el 6 de junio 2021.

“Juntos haremos historia en Baja California”, es el nombre de la coalición flexible, presentada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, para contender en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

“Alianza va por Baja California”, congrega a los partidos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), quienes por primera vez contenderán juntos, así como al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

LA HORA CERO

Algunos de los consejeros y representantes de partidos emitieron posicionamientos a favor y en contra del registro de Alianza va por Baja California, ante la controversia sobre la hora en que se registró.

Sellaron los documentos de dicha coalición a las 00:00 horas del 24 de Diciembre, la fecha límite era a las 24:00 horas del 23 de Diciembre, lo cual, seguramente será revisado en los tribunales correspondientes, declaró el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales.

“El significado del derecho, viene acompañado de presedentes, lo han decidido los tribunales, no es una ocurrencia de este órgano, es una propuesta en base a los precedentes, y cómo bien comentan, seguramente esto será objeto de revisión por parte de los tribunales”, defendió el consejero presidente.

“Esta alianza es como el aceite y el agua, no se deberían de mezclar, y se confirma así que son lo mismo, porque sale a la luz con todo descaro, como una relación extramarital, el PAN y el PRI formalizan su amasiato, por más de 30 años con el PRD, felizmente casados”, declaró Francisco Javier Tenorio, representante de Morena.

“Cuando los resultados les favorecen no dicen nada, pero cuando no les favorecen, todo está mal, el señor no puede estar descalificando todo lo que no le parece, lamento las descalificaciones de Morena al IEE y al PRI, PAN y PRD”, declaró Enrique Méndez, representante del partido del PAN.

Pedro Athie, representante de Redes Sociales, señaló que la hora 24 con un segundo no existe, la hora 00:00 ya es el día siguiente, por lo que considera que es sumamente claro el registro extemporaneo.

Irving Huicochea, representante del PRD, defendió que la entrega de los documentos para su registro se dieron a las 23 horas con 59 minutos, y el sello se dio a las 24:00 ó 00:00 horas, por ello debe de prevalecer la coalición.

El consejero del IEE, Jorge Aranda Miranda, opinó que querer bloquear a tres partidos no es sano, una elección debe de tener competencia, debe haber participación, haciendo alusión a los partidos de la coalición.

El dictamen que contempla ambas coaliciones, fue aprobado con siete votos a favor en lo general, es decir, de manera unánime por los integrantes del Consejo del IEE de Baja California.