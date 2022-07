Aproximadamente 400 clínicas estéticas en Tijuana trabajan sin el equipo necesario

Derivado de la muerte de una mujer de 37 años tras someterse a una cirugía estética en la clínica Diagnosis en Tijuana el pasado jueves, el secretario de salud José Adrián Medina Amarillas, comentó que son bastantes las clínicas estéticas que operan sin el equipamiento necesario.

‘’Cualquier muerte es lamentable y nos preocupa más cuando puede haber una situación que por no tener lo necesario o no seguir un protocolo científico apropiado puede una persona fallecer, sabemos que cualquier intervención implica riesgo pero ese riesgo se incrementa si no existe lo necesario o lo mínimo indispensable para poder detectar y atender la complicación’’, agregó.

Ante esto el titular de Salud reafirmó que se hará un compromiso de la mano de La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para aumentar el número de verificadores en todo el Estado.

Sobre todo en Tijuana, que es donde se concentra el mayor número de clínicas estéticas pues calculan que hay más de 400 clínicas en este ramo que si bien no operan de manera irregular, no están lo suficientemente equipadas para ofrecer este tipo de servicios, poniendo el riesgo la salud de los pacientes.

Aseguró que esto pudiera afectar al turismo de salud, por lo que es importante ir en busca de esos pequeños hospitales para acreditarlos y dar una solución para este problema de falta de equipo.

Por otro lado, afirmó que los hospitales grandes que mayormente ofrecen estos servicios son hospitales acreditados y certificados, lo que disminuye el riesgo de que estas situaciones ocurran con frecuencia.

El Secretario comentó que en Mexicali este problema no es tan común, aseverando que en el municipio no hay más de 20 clínicas estéticas que pudieran operar bajo escasez de equipo.

‘’En Mexicali pudieran ser no más de 20, es un contexto muy diferente a Tijuana, en Tijuana por la cantidad de gente que viene de Estados Unidos a atenderse y mucha gente que a veces que tiene dinero pero no tiene el conocimiento, la información y preparación para entender que no porque le den barato un servicio implica seguridad’’, expresó.

Por lo que apuntó que se emprenderán jornadas para ir detectando en la mayor medida posible a los hospitales de menor tamaño o con menor volumen de pacientes, para evitar la muerte en estas intervenciones quirúrgicas.