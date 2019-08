Apoya la causa, más no las formas

Durante su estadía en Mexicali, la primera actriz Diana Bracho expresó su opinión en cuanto a lo sucedido en la marcha feminista que se registró en la Ciudad de México el fin de semana pasado, la cual ha dividido en opiniones al país.

Sobre los hechos ocurridos durante la marcha y el movimiento en pro de la mujer, la actriz dijo que por sobre todas las cosas se debe luchar contra la violencia contra las mujeres en México.

“Por principio hay que luchar contra la violencia contra las mujeres, ya sea intrafamiliar, social, cualquier violencia contra la mujer, tenemos como seres humanos que luchar en contra de eso. “No puede ser que cada día aumenten los feminicidios en nuestro país, porque a los hombres se les haga muy fácil deshacerse de la novia, de la esposa, de la suegra o de la mujer que les cae gorda”, compartió.

En cuanto a los daños que se generaron en las calles de la CDMX y las agresiones que se presenciaron durante la marcha, Bracho no compartió la misma ideología.

“La violencia no debe provocar violencia, la violencia no debe llevar al ser humano a la violencia, sino a otro lugar a un estado de conciliación, de entendimiento, de apoyo de las mujeres a las mujeres esto debe ser incondicional.

“Estos hechos de violencia de un grupo enardecido de mujeres, no me parece lo idóneo para defender a las mujeres, atacar de esa manera tan violenta y destruir, y destrozar, no destruir para construir”, añadió.

Finalmente, dijo que para construir un país con mejores oportunidades para las mujeres era indispensable hacerlo con otras formas.

“Si estás construyendo un mundo mejor para las mujeres, estás tratando de construir un ámbito más limpio, más respetuoso a la mujer, no puedes faltarle respeto a la ciudadanía, al periodista que le pegaron, a los monumentos nacionales.

“No es que yo las ataque pero no me parece el camino adecuado, yo pienso que las verdaderas feministas, las mujeres pensantes que defienden a la mujer por principio, no son ese grupo de mujeres enardecidas”, concluyó.