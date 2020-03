Apoya Albarrán a quienes se oponen a cervecera

MEXICALI, BC.- Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba y activista de la protección al medio ambiente, siempre se ha manifestado a favor de los grupos de resistencia que se oponen a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

Además, con motivo de la consulta ciudadana que se llevará a cabo este fin de semana para determinar su operación en la ciudad, el cantante visitó Mexicali en apoyo a los movimientos de resistencia y cómo observador de dicha consulta.

“Esperamos poder levantar la conciencia de la población en general y que se den cuenta de la importancia de este momento para tomar una buena posición frente a esto que está sucediendo. “Personalmente yo no voy a votar, yo ni siquiera tengo INE porque no tengo esperanza en la clase política, pero eso ya es decisión de cada quien.

Pero sí vine a señalar que por un lado los derechos humanos no van a consulta. “Es un malentendido porque los derechos humanos solamente se deben de respetar, ya están, no hay nada que consultar, no puedes consultar si alguien tiene derecho a respirar oxigeno, es lo mismo, no se puede preguntar si tienes derecho al agua porque ese es tu derecho como humano”, señaló Albarrán.

El músico, en rueda de prensa, añadió que su viaje a la capital del Estado tiene el objetivo de promover la protección del agua y de los derechos humanos. “Además quiero señalar que las consultas son amañadas, a mí interesa mucho esto porque al igual que la consulta del Tren Maya igualmente fue amañada, están cayendo en los mismos errores.

“Si nos hacemos consientes todos, si hablamos de esto todos, se va a caer porque es ilógico, porque no va. Además está sesgada porque está a favor de la Constellation Brands. “Pero es la población la que tiene que decir que no a la Constellation Brands, ya sea con la consulta.

De todas maneras desde enero del 2017 Mexicali se viene manifestando en contra la Constellation Brands, es nuevamente decir que no queremos a la Constellation Brands en Mexicali”, concluyó.

El músico, señaló que continuará en la ciudad el resto del fin de semana para revisar las casillas de la consulta con la intención de detectar irregularidades.