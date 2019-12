Aplicaron a 4 mil menores vacunas defectuosas contra Rubéola en BC

MEXICALI,B.C.- Un total de 4 mil 113 menores fueron inyectados con el lote de vacunas triple viral, que presentó defectos para combatir la rubéola, la Secretaría de Salud asegura que no implica un riesgo a la salud del menor.

La vacuna triple viral se aplica para inmunizar al menor contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), no obstante, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó sobre un defecto del lote de octubre.

El defecto consiste en que según los análisis, resulto no ser 100% confiable en la protección contra la rubeola, por lo que activaron la instrucción de inmovilizar los lotes de la vacuna en todo México.

Se inmovilizó la aplicación de la vacuna para continuar con el proceso analítico que lleva a cabo la Cofepris, con el fin de garantizar la protección de la vacuna en la fracción rubéola, detalla la Secretaría de Salud.

Durante el mes de octubre del presente año, se recibió por parte de Secretaría de Salud Federal la cantidad de 32 mil 510 vacunas de triple viral (SRP), de las cuales se tienen bajo resguardo preventivo 28,397 dosis.

Por lo que se han aplicado en Baja California 4 mil 113 vacunas de este lote, sin embargo, se aclara que esta vacuna no causa ningún riesgo a la salud, señala la dependencia que México está libre de la enfermedad.

“Esta vacuna no causa ningún riesgo a la salud, por lo que los padres no deben preocuparse en caso de habérselas aplicado a sus hijos”, reiteró la dependencia de salud estatal.

Mientras tanto, la Cofepris continúa el proceso analítico completo de los lotes, e informa en el resultado preliminar, que éstas vacunas protegen adecuadamente contra Sarampión y Parotiditis y garantizan parcialmente la protección contra rubéola.

“Se hará una segunda evaluación por esta comisión, es por ello que esta entidad y el resto del País, tienen la indicación de la inmovilización preventiva de estas vacunas”, explicó la dependencia federal.

No obstante, la Secretaría de Salud, no ha precisado si existen riesgos para los menores que no han sido vacunados debidamente contra la rubéola, en caso de que requieran salir a otros países.