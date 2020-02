Aplican 53 multas contra plataformas de transporte en 5 días

MEXICALI, B.C.- Alrededor de 53 multas en contra de choferes de plataformas digitales como Uber y Didi se han aplicado en Mexicali desde el 1 de febrero, día en que se comenzó a aplicar la regulación a estas empresas de transporte.

Juan Domínguez Flores, director del Sistema Municipal del Transporte (Simutra), señaló que la multa para quien no cumple el reglamento de tránsito, que entró en vigor el primer día de 2020, ronda las 500 UMA, más de 43 mil pesos.

Estas multas, explicó, se aplican como una infracción de tránsito por lo que no implican el resguardo del vehículo a menos que el chofer sancionado no cuente con documentos como su licencia y tarjeta de circulación.

Sobre el registro que exige el reglamento para las plataformas digitales, Domínguez Flores confirmó la negativa de Uber de cumplir con esta disposición, llegando incluso a presentar siete amparos contra la reglamentación.

“Uber definitivamente dice no, no se va a inscribir al Sistema Municipal de Transporte, no le interesa cumplir con lo establecido en el reglamento vigente” afirmó “los siete amparos se los han sobreseído porque no tienen una razón jurídica como tal”

Aunque tampoco han realizado su registro, señaló el funcionario, la empresa Didi anunció su intención de cumplir con el reglamento municipal, por lo que esperan su registro en próximos días.

Por el momento el único servicio de transporte privado registrado ante el municipio es la empresa regional Cab Me, que se encuentra también en ciudades de Sonora, la cual se inscribió al padrón el pasado jueves 30 de enero.

“Serian prácticamente dos, una ya solicitó que se llama Cab Me, Didi dice si pero no ha estado por una cuestión logística de sus directivos, Uber no” confirmó.

De no cumplir con los requisitos que exige el Ayuntamiento, los socios de Uber serían sujetos de sanciones por parte de las autoridades municipales, asimismo, se estaría analizando la posibilidad de solicitar a la Federación que no permita a la plataforma operar en el municipio.