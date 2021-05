Apertura de frontera será hasta que EU finalice vacunación

Ciudad de México (GH).- Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera Norte hasta que concluya con la vacunación en todas las ciudades estadounidenses fronterizas, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia de prensa matutina sobre la decisión anunciada ayer por las autoridades estadounidenses de ampliar las restricciones para cruces no esenciales vía terrestre en la frontera Norte hasta el 20 de junio.

“Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación. Hay ciudades que ya terminaron, pero otras no. Su criterio es no quitar las restricciones hasta que terminen la vacunación”, contestó Ebrard Casaubón.

El canciller precisó que el vecino del Norte está “cerca de lograrlo”. “Ya están cerca de lograrlo. De nuestra parte, cuando la ciudad ya está en verde no hay motivos para poner restricciones, a menos que el indicador de la ciudad del otro país tenga problemas de contagios en mayor número que México, pero no es el caso en la frontera Norte”, explicó.

Ebrard Casaubón dijo desconocer cuándo concluirán las restricciones por parte de Estados Unidos, tema que ha sido tratado en varias ocasiones por parte de México, pues lo deseable sería que para el verano se diera la reapertura.

“Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación que hemos puesto sobre la mesa, el impacto económico es severo. Ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya a quitar la restricción pronto. Ojalá este planteamiento pueda tener éxito, ya lo hemos planteado y me han respondido eso”, precisó. Y agregó: “no sabría la fecha exacta, a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano”.

GARITA DE SAN ISIDRO

Los migrantes que acampan cerca de la garita de San Isidro, no tienen motivos de estar ahí, pues hay albergues y apoyos, dijo.

“Hay un centro para darles respaldo en Tijuana. Hay albergues, se les da alimentación, salud, no hay un motivo para estar en la garita”, dijo.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia de prensa sobre los migrantes que incluso ya se concentraron en uno de los carriles de cruce hacia Estados Unidos.

“Se ha estado dialogando por parte del INAMl (Instituto Nacional de Migración), ya tiene semanas este asunto, incluso un día tuvieron un cierre”, informó.

Ebrard Casaubón agregó que con estar en las inmediaciones de la garita y cerrar puentes o carriles no lograrán un estatus migratorio en Estados Unidos.

“No vas a lograr que te den un estatus migratorio porque cierres un puente o un carril. Estamos en diálogo constante. Esperamos que se regularice lo más pronto posible. Muchas veces esto depende de las medidas que se toman en Estados Unidos”, dijo.