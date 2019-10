Anuncia otro paro laboral el SNTE 2

Se espera un “plantón” de docentes de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en todas las instalaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE) de los cinco municipios a partir de las 9:00 horas de mañana, anunció Carlos Sánchez.

El Secretario Técnico la sección sindical comentó que esto será una medida para presionar al Gobierno del Estado para que salde su deuda de 40 millones con el magisterio, pues son varios los pagos pendientes como las 117 plazas no conciliadas.

“ISEP es nuestro patrón y tiene pagos pendientes con nosotros, pues hay una ruta critica de los pagos que esperamos ya tengan solución inmediata, pues no podemos esperar más.

“Por ejemplo el día de ayer se manifestaron compañeros de servicio profesional docente que hicieron examen para obtener una plaza directiva y éstos, a la hora de la transición, ya no pudieron seguir el trámite pues algo paso que también actualmente tienen problemas de pago”, expresó.

POSIBLES PAGOS

Sánchez indicó que es posible que el día viernes 25 de octubre lleguen algunos pagos, pero que no pueden confiarse, ya que anteriormente no les han pagado, pues el Estado no da datos precisos.