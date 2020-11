Anuncia Armando Ayala inversión de 60 mdp en Colonia 89 de Ensenada

Ensenada, B.C.- Resultado de las gestiones emprendidas por el presidente Armando Ayala Robles ante el Gobierno de México, en el mes de enero iniciará la construcción de dos obras prioritarias en las inmediaciones de la colonia Popular 1989.

En un encuentro con residentes de la colonia ubicada en el sector Norte de la ciudad, el alcalde dio a conocer que se ejecutarán dos obras con una inversión superior a los 60 millones de pesos, emanada del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Armando Ayala resaltó que en un hecho histórico para Ensenada y principalmente para la población que reside en la colonia Popular 1989, se construirá un área deportiva con parque y faro; así como un Centro de Desarrollo Comunitario con parque y equipamiento deportivo.

Instó a la concurrencia a sumarse al esfuerzo que los tres órdenes de gobierno realizan para dotarles de obras prioritarias, y en este caso -puntualizó- en la conservación de las instalaciones una vez que les sean entregadas para el disfrute de las familias que residen en la zona.

“Yo no me olvido de los compromisos que hago con la ciudadanía; ustedes me dijeron que les apoyara con obras que mejoraran su calidad de vida, y después de mucha insistencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos incluyó entre los 50 municipios beneficiados con el Programa de Mejoramiento Urbano”, afirmó.

La coordinadora general de Gabinete y enlace del Ayuntamiento con la Sedatu, Norma Elvia Martínez Santos, explicó que a raíz de la contingencia COVID-19, el Gobierno de México amplió los alcances del programa en mención para detonar el desarrollo y sobre todo la activación económica.

“Son más de 200 millones de pesos los que se ejecutarán en obras prioritarias en distintos puntos de la zona urbana; proyectos integrales que no sólo reactivarán la economía, sino que representan el contar con espacios dignos para que nuestra población se desarrolle en entornos saludables”, aseveró la funcionaria.

Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura Municipal, detalló que el Centro de Desarrollo Comunitario con parque y equipamiento deportivo se construirá en la zona de la Cancha Las Carmelitas, en la parte alta de la colonia.

“En el Centro habrá módulo con sanitarios y espacios para venta de comida; cancha de basquetbol, senderos y skatepark que se integrarán a la cancha de futbol”, apuntó.

Respecto a la construcción de un área deportiva con parque y faro, indicó que se rehabilitarán las canchas de futbol existentes en la parte baja de la colonia, se construirán senderos, sanitarios, espacios para venta de alimentos, juegos infantiles, espacio para presentaciones culturales, un faro de vigilancia operado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y un gimnasio al aire libre.

COMPROMISO DEL GOBIERNO DE MÉXICO

El representante local de la Sedatu, Rogelio Aguirre, reiteró el compromiso del Gobierno de México de apoyar a las comunidades con mayor vulnerabilidad con la edificación de espacios en los que se promueve el deporte, la cultura y el sano esparcimiento.

Rogelio Aguirre reconoció al primer edil por su perseverancia y compromiso con la población, pues se refleja en que Ensenada haya sido incluida entre los municipios beneficiados con el PMU.

Finalmente, en representación de residentes, Maribel Torres Peña manifestó su agradecimiento al alcalde Ayala por las obras que se ejecutarán a partir del mes de enero en la Popular 1989.