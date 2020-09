Ángel añora sonar el silbato

La pandemia por el coronavirus (Covid-19) no solamente trajo afectaciones en la salud de la población, sino también tristeza para quienes tienen al arbitraje como su principal satisfacción.

Sin partidos que dirigir en las diferentes ligas de futbol en Mexicali, Ángel ‘El tortas’ Espino , ha vivido diversos escenarios de melancolía en la cuarentena.

“Estoy aquí aguantándola, que más nos queda. Estoy esperando que pase rápido esto para volver al arbitraje, que es lo que más nos gusta”, expresó Espino.

Por más de 45 años, el popular ‘Tortas’ se ha dedicado a arbitrar partidos de fútbol a niños, jóvenes y adultos, esto a través del Colegio de Árbitros Mariachi, Urbano y actualmente por invitaciones particulares.

“Nunca había pasado tanto tiempo sin pitar. Me siento triste porque es lo que más me gusta. Los sábados y domingos ya no son iguales”, añadió.

El silbante de 66 años de edad confesó que el confinamiento también le ha permitido pasar más momentos con su familia, no obstante, estar en el rectángulo verde es algo único en su vida.

“Extraño que me griten y mirar jugar a la gente. Yo quisiera volver ya, la pandemia no se va a ir y el fútbol también será diferente. Me imagino que ahora solo vas a jugar y te vas a ir, ya no habrá convivencia después de los partidos”, expresó convencido.

Espino es conocido dentro del balompié cachanilla por la poca distancia que recorre en los encuentros, sin embargo, afirmó que su personalidad también le ha ayudado a ser quien es en el deporte local.

“Me reconocen por mi forma de ser con los jugadores y porque nunca me enojo. Los niños me siguen como si fuera ‘Rorrito’ (histórico payaso de Mexicali), nada más me miran y rápido se me acercan”, aseguró con una sonrisa.

Durante la contingencia sanitaria, ‘El Tortas’ ha recibido ayuda del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf) y de Fruterías Nena’s, sin embargo, pronto tendrá otro ingreso económico debido a que trabajará en los Estados Unidos.

“Si Dios quiere en noviembre voy a Casa Grande, Arizona, arbitrar un torneo anual de carácter internacional y en enero a Las Vegas, Nevada. Me llaman por la experiencia que tengo”, expresó.

Finalmente, el nacido en León, Guanajuato, pero radicado en Mexicali desde los cinco años, subrayó que el retiro no es algo que esté tomando en cuenta y que sus compañeros árbitros deben de tener paciencia para volver lo antes posible a los campos de juego.

“Hasta que yo siga mirando bien las jugadas voy a seguirle. Los árbitros no debemos desesperarnos, esto va a pasar pronto y si Dios quiere vamos a ver- nos en las canchas otra vez”, sentenció.