Ángel Beltrán puede cambiar el recorrido

Si uno se basa en los récords, pudiera parecer un combate disparejo. Sin embargo, el verdadero conocedor comprende que la contienda que protagonizarán Ángel Beltrán (6-0, 4 Ko’s) y Dilan Loza (15-2, 9 Ko´s) podría ser dentro de la división de los Welters, un manjar boxístico para el público cachanilla.

La reyerta entre los dos mexicalenses formará parte de la velada que la empresa Golden Boy Promotions montará en Mexicali este sábado 21 de septiembre, en asociación con la promotora Gladiador Promotions.

En las esquinas se vivirá asimismo un duelo de dos estrategas reconocidos en Mexicali, por el lado de Beltrán, está Francisco ‘Shito’ García y por el lado de Loza, está Sergio ‘Keko’ Ortega.

RESPETO SÍ, TEMOR JAMÁS

En entrevista para LA CRÓNICA, Ángel Beltrán reconoce la trayectoria de su rival y entiende a la perfección su rol en este combate, dando a entender que el favorito lleva por nombre Dilan.

“Es un gran nombre (Dilan Loza) para este momento en mi carrera, es un rival más experimentado en lo profesional, una victoria ante él nos puede abrir mucho las puertas, con esa mentalidad llegaré”, confiesa.

Reconoce, pero no se apantalla. Al contrario se toma un respiro y presume su recorrido en el boxeo amateur, donde se graduó con honores, algo que su oponente no pudo hacer. “Yo en lo amateur tuve muchas experiencias internacionales, incluso llegué a enfrentar a peleadores que ahorita están en la élite del boxeo, eso me da mucha confianza, en el profesionalismo al lado de mi entrenador (Francisco García) nos ha ido muy bien” , comparte.

UN REGALO CAÍDO DEL CIELO

Ángel Beltrán y Dilan Loza aceptaron gustosos un combate entre ellos, y como ‘premio sorpresa’, ambos peleadores recibieron la noticia, semanas después que la función estaría en ojos de la gente de Golden Boy Promotions.

“Fue una grata sorpresa, no imaginamos que una empresa tan importante como Golden Boy iba ser la co-promotora de este evento y pues esto es una motivación extra. Quiero demostrarle a Mexicali que soy uno de los mejores welters de la ciudad”, comenta.

Es una oportunidad inmejorable para que el todavía prospecto mexicalense se abra puertas de mayor tamaño, y por ello, en su mente tiene bien claro a quien va dedicado este compromiso.

“Se la dedico a mi familia, a mi equipo, a todos mis compañeros del gimnasio 686 y a Dios que me permite seguir dentro de este deporte”, dedica.

LA CARRERA HASTA AHORA DE BELTRÁN

FECHA RIVAL RESULTADO

18-May.-2018 Luis Cueto GKOT 2

30-Jun.-2018 Darío Medina GDU

22-Sept.-2018 Ángel Pérez GKOT 1

09-Nov.-2018 Alex García GDU

26-Ene.-2019 Carlos López GKOT 1

15-Mar.-2019 Ángel Torres GKOT 4

GOLDEN BOY EN MEXICALI

Fecha: SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

Lugar: Auditorio PSF

Hora: 16:00

Total de peleas: 10

Pelea estelar: Joseph Díaz (EUA) vs. Jesús Cuadro (Venezuela), por el título Superpluma Oro de la AMB.

Pelea semiestelar: Leonardo Báez (México) vs. Edison Pérez (Venezuela), por el título Supergallo de la NABA.

Precio de los boletos: 200, 400 y 800 pesos.