Andres Chitiva conduce la victoria

Dos goles del ex futbolista profesional colombiano, Andrés Chitiva, guió el triunfo del América ‘A’ sobre el San Luis ‘A’ en la ida de los cuartos de final de la Liga de Futbol Cachanilla de los 40’s.

Fue en el campo Eduardo ‘Boticas’ Pérez, donde Chitiva cumplió con su etiqueta de refuerzo y encaminó la victoria de su equipo por marcador de 3-1 en el inicio de la liguilla.

El ex jugador del Pachuca y seis clubes más del futbol mexicano, anotó al minuto 67 y 81, no obstante, también vio acción con el conjunto azulcrema el ex delantero chileno, Reinaldo Navia, quien jugó los 90 minutos y tuvo pocas oportunidades de gol.

Tras un rebote dentro del área y con un remate de pierna izquierda, Enrique Méndez, puso adelante al América al minuto 36 de tiempo corrido, en tanto que el 2-0, llegó por obra de Chitiva, quien de zurda le disparó a ‘quemarropa’ al portero, Jesús Vázquez, en el segundo tiempo.

La goleada se asomó 14 minutos después, cuando José ‘Pelusa’ Guerra sirvió al colombiano y éste paró la pelota con el pecho para enseguida disparar de derecha y convertir un auténtico golazo.

Héctor Bracamontes fue el encargado se descontar por el conjunto ‘sanluisino’, esto al minuto 84 gracias a un balón que le quedó servido tras un tiro de esquina y una peinada dentro del área.

Chitiva y Navia fueron registrados por el América ‘A’ desde el inicio de la temporada durante el 2020 y por ende, son elegibles para ver acción en la fase final del torneo.