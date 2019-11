Amplía Mexicali contrato de arrendamiento de camiones de basura

Hasta el 31 de diciembre de 2019 se amplió el contrato que mantiene el municipio con la empresa de arrendamiento de camiones de basura, confirmó la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El contrato firmado por la administración de Gustavo Sánchez Vásquez terminó el 30 de septiembre de este año, sin embargo, la actual decidió ampliarlo hasta el último día de 2019 pero con modificaciones.

“Nosotros lo que hicimos es pedirle a la empresa que se alargará hasta el último día de este año el 2019, y que nos redujera el costo, la mensualidad” informó.

La edil afirmó que de momento no se considera si se renovará o no el contrato de arrendamiento, si bien no se descarta la opción.

Sin embargo, si se prevé la compra de al menos siete unidades de camiones recolectores de basura para el Valle de Mexicali.

La empresa que se considera para la compra, resaltó la presidenta municipal, es la misma que actualmente tiene el contrato de arrendamiento, a la cual calificó con experiencia a nivel nacional y conocedora de la situación económica del municipio.