Amenazan con un machete a paramédico en servicio; la Policía no llegó

Un paramédico fue amenazado con un machete mientras realizaba un servicio en la colonia los milagros la noche del día de ayer.

Christopher Zendejas quien lleva 16 años como paramédico en la Cruz Roja Mexicana, expresó que la idea era ayudar a una señora que tenía una complicación respiratoria.

El paramédico comentó que al llegar lugar notaron que la señora de nombre Perla necesitaba ir al hospital por lo que la auxiliaron, cuando el marido en tono agresivo les pidió que se apresuraran en atenderla teniendo ya el machete en la mano.

"El señor no sé si estaba bajo la influencia de alguna sustancia porque fue muy agresivo y con el machete empezó a pegarle al suelo y a la pared".

"La verdad me sacó de onda la situación y mi compañero que lo vio todo, llamó por radio a nuestra despachadora para pedir una patrulla que nunca llegó".

"Yo también traía un radio pero como todo pasó tan rápido no lo use porque el señor se ponía muy agresivo y yo tenía que defenderme", expresó.

Desilusión de la seguridad pública

Zendejas expuso que ya una vez que libraron esa situación, se puso a pensar sobre si vale la pena exponer su vida de esa manera, pues en momento de peligro la policía parece no querer responder.

"Yo entiendo que ellos también tienen trabajo, pero en momentos así donde te sientes desprotegido y ver que no puedes contar con la policía, te cuestionas si vale la pena arriesgar tu vida".

"Mi trabajo me gusta, me gusta ayudar pero a veces no se siente el apoyo y eso pues no está bien, ya que se supone que la policía y nosotros estamos para servir y responder cuando se necesita", mencionó.