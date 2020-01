Alza de impuestos implica recaudación de 2 mil mdp más

BAJA CALIFORNIA, México.- La creación y aumento de impuestos en Baja California, implicará 2 mil millones de pesos más al año, recurso que deberá invertirse en obras, y causas como la prevención de la ludopatía y la mejora del medio ambiente.

A continuación se específica a los sujetos obligados, desde casas de empeño, gasolineras, jugadores de azar, casinos, hoteles, moteles, plataformas digitales, entre otros.

CASAS DE EMPEÑO

El nuevo impuesto a las casas de empeño es del 20% de sus utilidades, el diputado local, Juan Manuel Molina García, aseguró que los empresarios de estos negocios, no pueden inflar el costo de los artículos, ya que violarían la ley.

El diputado presidente de la Comisión de la Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, comentó que este impuesto debió establecerse hace mucho, ya que vino a frenar un paraíso fiscal que estaban viviendo los casa-empeñistas.

Cuando una persona perdía una prenda en una casa de empeño, la empresa la remataba a través de un avalúo, con una utilidad muy alta, entre lo que le dio al que empeñó un bien, y en lo que vendió el producto.

“Compran un taladro a 1 mil pesos, y lo venden a 3 mil, sobre los 2 mil de utilidad no estaban pagando impuesto, se estableció para que empezaran a pagar, porque todos debemos de aportar al gasto de manera proporcional a nuestros ingresos”, dijo.

La ley establece que deben realizar un avalúo cierto y real sobre la prenda, y de ello dar un porcentaje a la persona que lo empeñó, de realizar un avalúo falso violarían la ley de manera directa.

Las utilidades las deben de reportar en la Secretaría de Hacienda, y se paga un porcentaje, en este caso se establece que deben de existir registros completos de las prendas que se reciben y venden, es un sistema que la Hacienda del Estado deberá afinar.

“No están bien regulados y no estaban pagando impuestos, es un tema al que le vamos a entrar, si no pagan el impuesto habría evasión, este impuesto no va a afectar a la persona que empeña, frena un paraíso fiscal”, aseveró.

AIRBNB, HOTELES Y MOTELES

El diputado recordó que las plataformas digitales de hospedajes como Airbnb, no estaban contribuyendo con impuestos, a diferencia de los hoteles y moteles, por lo que esta empresa deberá de regular el pago del 5% basado en las ganancias.

La plataforma digital deberá de regularse, con el fin de que las atribuciones se hagan a través del mismo mecanismo y entere al Estado sobre cuántas personas están registradas obteniendo ganancias por hospedaje.

La Ley de Contrato sobre Hospedaje dice que cuando se paga una habitación, deben de proporcionarla por 24 horas, pero el motelero al pagar impuestos, solo reportaba una habitación al día, cuando realmente era rentada hasta seis veces en un día.

Por ello se ajustó el impuesto para los moteles, el cual asciende al 7% de los ingresos, mientras que en los hoteles aplica al 5%, este recurso se destina a un fideicomiso de promoción turística; anteriormente era del 3%.

GAS Y GASOLINA

El diputado inició que no se está gravando la distribución directa al consumidor, se está gravando el ingreso de las gasolinas al Estado, el arribo, por lo que no debería de representar un aumento en el costo para el consumidor final.

Se estableció que se podría generar un contrato con PEMEX que es el distribuidor del 90% del combustible a nivel nacional, para que retengan el impuesto y entregarlo al Estado, compartió.

Este impuesto se causará, liquidará y pagará, con una tasa del 2.5% sobre la base gravable de la venta de la gasolina y sus derivados del petróleo.

Algunos empresarios de gasolineras dicen están a favor, precisan que si hay un aumento en la gasolina será por el IEPS, un impuesto federal, insistió el diputado. Abundó que se trata de un impuesto compensatorio, derivado de que el gobierno federal logró bajar los costos de producción hasta 54 centavos en la gasolina magna, lo que se refleja en el precio de entrega al gasolinero.

“No es correcto que los gasolineros se queden con la ganancia, debe quedar en la hacienda pública estatal, y se canalice al combate al daño ambiental que produce la quema de los combustibles como la gasolina y gas”, justificó. Recordó que hay cinco factores que integran el precio del combustible, el quinto es el margen de utilidad del gasolinero, éste puede atentar contra la estrategia, subiendo el precio, pero confía en que la libre competencia lo obligará a ajustarse.

Por su parte el gas natural tendrá una tasa del 5% sobre la base gravable de la venta de gas natural y sus derivados. ISN El Impuesto Sobre la Nómina (ISN) aumentó al 3%, los empresarios deben ajustar sus aportaciones mensuales o trimestrales, lo cual entró en vigencia desde el 1 de enero, en el presupuesto de ingreso de 2019 las aportaciones eran de 2.43%.

El empresario no deberá afectar al trabajador a través de su sueldo, si les llegaran a quitar prestaciones de puntualidad, bono de asistencia, quedará en el trabajador si decide ser contratado en esas condiciones; el que ya está contratado, tiene derechos ganados y creados.

CASINOS

En tema de casinos, el diputado calificó a Baja California como otro paraíso fiscal, ya que en estados como Nuevo León se cobra el 28%, en la Ciudad de México el 14%, mientras que en Baja California solo se cobraba el 1%.

“Sí se hizo como marca la constitución, que se haga un pago de impuestos proporcional a las ganancias, porque es desastroso ver llenos estos lugares que afectan el tejido social, porque la ludopatía es una adicción”, opinó.

Descartó que haya una apertura de permisos para nuevos casinos, ya que es un tema de competencia federal. Con esta modificación se agrava la adquisición de fichas para jugar, la ganancia posible y la ganancia del casinero, son tres momentos, uno de los objetivos es desincentivar que acudan a estos lugares, al tratarse un tema de salud público.

En la expresión de motivos de este aumento, señalan que se pretende canalizar parte del recurso obtenido, a la prevención y tratamientos de la ludopatía, aunque no se ha calculado un porcentaje para ello.

La modificación establece un cobro del 10% al que paga una cantidad por apostar, un 6% por las ganancias del casino, y un 6% al que gane un premio en estas apuestas.

Molina comentó que se trata de 2 mil millones de pesos que no se estaban recaudando, el presupuesto del Estado es de 53 mil millones de pesos, con lo adicional asegura que se puede hacer obra pública, y que no se va a ir al pago de gasto corriente.

Finalmente, reflexionó que si un profesionista que trabaja por su propia cuenta, paga 32% de sus ganancias en impuestos, es justo que estos giros empresariales también paguen proporcionalmente.