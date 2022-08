Alumnos señalan falta de prórrogas en Universidad Politécnica

Tras los señalamientos de alumnos sobre el incremento a las cuotas escolares, expresaron que la problemática no se ha resuelto del todo, si bien la institución dio revés al aumento de la inscripción, ahora no se les está permitiendo solicitar una prórroga.

Anteriormente a los alumnos se les permitía solicitar una beca prórroga, en la cual sólo debían pagar 2,000 pesos para posteriormente liquidar la inscripción en un plazo no mayor de un mes, pero durante el periodo de pago de inscripción que se realizó del 16 al 19 de agosto no lo han podido realizar, debido a que en el sistema les marca un error.

Tras no recibir respuesta por correo electrónico ni por teléfono, deciden acudir a las instalaciones de la universidad, donde el personal administrativo les dice que por el momento no hay personal en finanzas y no podrían darles una solución.

Por lo que su única opción es pagar de contado la inscripción, de lo contrario, la escuela los va sancionar con la “inscripción tardía”, la cual les aumenta 500 pesos la cuota escolar.

“No tengo dinero para pagar la inscripción, así como muchos otros alumnos, la página de la escuela no está funcionando y no podemos sacar prórrogas porque la página lanza error, nuestra única alternativa es pagar de contado, pero no hemos conseguido el dinero y nadie fuera de finanzas sabe que hacer en estos casos”, expresó la alumna Itzel.

A los estudiantes no se les hace justo que tengan que pagar más dinero por la deficiencia del sistema de finanzas en la institución, por lo que insisten en que si las problemáticas no se resuelvan convocarán a una manifestación en las instalaciones.