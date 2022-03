Alumnos presentan falta de interacción social, durante el regreso a clases presenciales

Tras darse el regreso a clases a las aulas durante un largo de que estas fueran de manera virtual, debido al confinamiento por Covid-19, algunos docentes de la escuela primaria Patria, comparten el problema principal que los menores enfrentan actualmente, es la falta de socialización.

Los estudinatres de primero a tercer año son quienes han mostrado mas cambios en su comportamiento, si bien el alumnado de los primeros dos grados son quienes por primera ocasión acuden a su plantel escolar, por lo tanto es notorio la falta de convivencia con sus compañeros de clase.

“De acuerdo a la modalidad virtual se vieron atrasadas habilidades que a esta altura del ciclo escolar deberían poseer, por ejemplo; socializar con sus compañeros, trabajo en equipo, el seguir alguna instrucción, hay que tomar en cuenta que ni siquiera tomaron de manera presencial el preescolar” explicó la profesora de primer grado, Aurora Espino.

Aparte del aprendizaje por parte del docente, el estudiante debe convivir de forma directa a través de juegos, donde aprenden a descifrar contextos sociales así como el desarrollar habilidades de conversación, manejar sus emociones, siendo un conjunto de claves para un desarrollo social saludable.

“El rezago es evidente, yo hubiera querido partir desde el primer día con temas de tercer grado, no todos los grupos están al cien por ciento, de acuerdo a una junta, los maestros consideramos que es un cliclo el que están atrasados” reitero la docente de tercer grado, Karla María Silva.

Apoyo por parte de la institución

Los profesores de clase durante la pandemia se mostraron interesados en el aprendizaje del alumno, por lo que tomaron medidas para impartir clases uno de ellos fue adecuarse a los horarios de trabajo de los familiares.

Un 20 % de alumnos no llevaban la modalidad virtual por diversos temas, es decir, no contaban con equipo tecnológico o internet, la escuela primaria contactaba a los padres de familia y les proporcionaba un cuadernillo para que el estudiante no se retrasara en los temas.

Se estableció un protocolo de acción para que ningún estudiante quedará sin participar y garantizarles el derecho a la educación que tienen.

Desacuerdo con la eliminación de escuelas de tiempo completo

La escuela primaria es una de las instituciones en Mexicali que cuenta con la modalidad de escuelas de tiempo completo, desde el 2009, brindando a sus alumnos educación de calidad.

Una de las preguntas que se plantean, es sobre la seguridad del menor, después de que esta modalidad desaparezca, así como la eliminación de materias de inglés o artísticas.

Por otro lado la afectación de maestros que cuentan con doble plaza y aquellos que se manejan por medio de contrato.

Directivos de la escuela comentaron que mientras no exista un documento oficial que les haga referencia a la eliminación de dicha modalidad, no convocará a los padres de familia para informarles sobre este hecho.