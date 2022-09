Alumnos de la Escuela Normal Nocturna realizan plantón en sus instalaciones

Decenas de alumnos de la Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado realizan un plantón afuera de las instalaciones de la institución en la colonia Prohogar, exigiendo un mejor servicio escolar y la destitución de los directivos.

Las principales exigencias son un mejor trato al alumnado y padres de familia, mejores condiciones en las instalaciones, investigar al personal del control escolar por favorecer a algunos alumnos en calificaciones, remover al personal de intendencia y exista transparencia en las decisiones que tomen los directivos.

Te puede interesar: Se prepara Protección Civil de BC ante tormenta tropical “Kay”

Alumnos expresaron que desde hace dos años que inició la gestión de la actual directora, la escuela ha tenido muchas deficiencias, señalan que en diferentes ocasiones trataron de tener un diálogo con los directivos pero ante la negativa se vieron en la necesidad de realizar un plantón.

También expresaron que las instalaciones cuentan con muchas deficiencias debido a que el personal de intendencia no realiza sus labores y durante el día se encuentran fumando dentro del plantel.

Alumnos de séptimo semestre expresaron que los amenazaron de suspenderles sus prácticas profesionales de continuar con las manifestaciones y como consecuencia no podrían titularse.

“Yo le comente a los directivos al regresar de pandemia que no tenía quien me cuidara a mi hija, por lo que solicité que si existía la posibilidad de continuar clases virtuales y lo único que me respondieron fue que si no tenía el compromiso de estudiar mejor me diera de baja”, expresó Brenda González.