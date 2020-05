Alternativa viable

Llevar el futbol de primer nivel a ciudades y estados en donde no hay un equipo profesional y ser una alternativa más para aquellos futbolistas que se han quedado en el camino de ser profesionales, son los objetivos de la naciente Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM).

En Baja California ya existe un equipo de Primera División Profesional llamado Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, sin embargo, la oferta que pretende brindar el Atlético Ensenada FC en la Liga de Balompié Mexicano (LBM) es una sin precedentes.

En entrevista con PERIÓDICO LA CRÓNICA, el presidente de la organización porteña, Antonio García, señaló que a pesar de que incursionará en una nueva competición, tiene el afán de crear un vínculo idóneo entre jugadores y afición de la localidad.

“Queremos darle un arraigo al estado, sabemos que ya existe un Club de Primera División, pero creo que no es la esencia que buscamos como bajacalifornianos. Creo que nosotros tenemos que tener jugadores locales”, comentó.

“Hay mucho talento en Baja California y por eso queremos darle una identidad al equipo con jugadores locales. Creo que ellos tienen todas las posibilidades de lograrlo si la idiosincrasia de hoy en día no les gana”, añadió.

La LBM tiene programado su inicio a mediados del mes de septiembre con un total de 20 equipos, no obstante, García explicó que continuarán haciendo visorías en el estado cuando la cuarentena por el coronavirus termine.

“La fechas en Mexicali se cumplieron el 5 y 6 de marzo aunque la gente del campo Necaxa nos quedó mal. Nos prestaron el lugar pero había juegos. Después de la cuarentena haremos visorías en Tecate, Rosarito, Tijuana y Ensenada”, subrayó.

García es un empresario que ha estado ligado al futbol durante muchos años, incluso hace aproximadamente diez, tuvo la intención de formar un equipo de Primera ‘A’ en tierras cachanillas.

“Mi deseo era que en Mexicali se llevara a cabo este proyecto por ser la capital del estado, también por el nivel futbolístico que tiene y por muchas razones más. Quería llevar al Club Cimarrones a la División de Ascenso pero por falta de apoyo del Gobierno no se pudo. Eso me hizo voltear a Ensenada, donde he encontrado muchas facilidades”, externó.

Contratar al ex futbolista profesional, Ramón Ramírez, como director deportivo y al ecuatoriano, Carlos Torres, como entrenador, ha provocado que la expectativa crezca en todo el estado y particularmente en Ensenada, sin embargo, García enalteció el hecho de llevar la situación con calma hasta que se inaugure el torneo.

“Estoy tranquilo. Afortunadamente están saliendo bien las cosas hasta pero no lo hemos cristalizado, eso será ya que ruede el balón, que sea el partido inaugural. Ahí me sentiré más completo, pero por ahora estoy muy contento con el equipo de trabajo que se conformó”, aseguró.

El también ex futbolista profesional mexicano, Carlos Salcido, es quien funge como presidente de la LBM en estos momentos y ante ello, García se dijo muy complacido.

“Carlos está muy comprometido, es una persona muy sensible en el sentido del trato humano y lo acaba de vivir con Veracruz. A Carlos se lo querían llevar muchos equipos para jugar pero él buscaba un proyecto donde pudiera desarrollar y ayudar a la juventud”, confirmó.

Finalmente, García afirmó que aún cuando la LBM es independiente a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (Femexfut), la relación con ella ha sido muy buena.

“Tengo la fortuna de contar con amigos en la Federación Mexicana como José Vázquez, presidente de la Segunda División y también con Enrique Bonilla (presidente de la Liga Mx). Hasta ahorita no me han dicho nada, no ha habido ningún reclamo y estamos trabajando tranquilamente”, sentenció.

DATOS DEL ATLÉTICO ENSENADA FC

•*El viernes 18 de septiembre es la fecha establecida para su partido inaugural en el puerto.

•*Disputará sus juegos de local en la Ciudad Deportiva Valle Dorado, misma que tiene actualmente, la capacidad para albergar 8 mil aficionados.

•*El ex futbolista profesional, Ramón Ramírez, fungirá como director deportivo del Club.

•*El ecuatoriano, Carlos Torres, será el director técnico del equipo.

MÁS DATOS DE LA NUEVA LIGA BALOMPIÉ MEXICANO

•*Será un torneo de un solo año, es decir, el equipo que haga más puntos será campeón.

•*Se jugará una liguilla del segundo al quinto lugar de la tabla y el campeón de esa liguilla jugará contra el campeón que hizo más puntos para tener un súper campeón.

•*Si tiene los 20 equipos, descenderá el lugar 20 y 19 de la tabla.

•*Habrá cinco extranjeros por equipo y solo tres en la cancha.

•*Las categorías serán libres de edad.