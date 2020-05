Alimentan ‘el alma’ de guerreros Covid

MEXICALI, Baja California.- “Es la manera en la que nosotros podemos apoyar” dice Alejandra Calderas, ataviada con su uniforme de cocina y el cubrebocas de rigor, acerca de las 200 comidas que se entregan diariamente a personal del sector salud, como parte de la iniciativa “Nutriendo Héroes”.

Vestida con su traje de cocina y su cubrebocas de rigor, Alejandra habla de la iniciativa que inició con solo 30 platillos diarios y ahora, con el apoyo de diferentes personas y restaurantes, cocina 200 comidas para el personal de hospitales en Mexicali.

Para ella la iniciativa es la forma en que restaurantes como Devoralia, del que forma parte, puedan apoyar a la sociedad durante la contingencia sanitaria del Covid-19

A pesar de que el sector ha sido uno de los más golpeados por la contingencia, son varios los restaurantes locales que se unieron a la iniciativa, que hasta ahora ha entregado alimento a personal del Hospital General de Mexicali y el Hospital de ISSSTE.

“Ahorita el sector restaurantero está muy golpeado, entonces sabes que no es fácil ahorita dar como quisiéramos, pero por eso pues entre todos los restaurantes que somos, nos comprometemos con un día, una hora, pocas comidas, y entre todos podemos llegar a eso” señala.

Al preguntarle sobre el recibimiento que ha tenido la iniciativa, Alejandra afirma que diariamente reciben mensajes de agradecimiento por parte de personal de salud, para quienes en ocasiones la comida caliente resulta un descanso de su incansable labor contra la enfermedad.

Hubo el caso de una enfermera, que nos dijo ustedes no saben que yo tengo un mes que no estoy en mi casa, porque muchos de los doctores para no exponer a sus familias pues están viviendo aislados” recuerda.