Alianza contra la extorsión telefónica en BC

BAJA CALIFORNIA, México.- Uno de los puntos de acuerdo en la Alianza contra la Extorsión Telefónica en Baja California fue pedir al Gobierno Federal la instalación de inhibidores telefónicos en cárceles del interior del país de donde provienen la mayoría de estas llamadas de engaño y fraude telefónico.

Lo anterior se trató en la Reunión de Coordinación de Seguridad Pública de la Zona Noroeste, realizada en Chihuahua, donde asistieron Gobernadores de esta parte del país, incluyendo al de Baja California, quien puso sobre la mesa el citado punto que de realizarse reducirá considerablemente las llamadas de extorsión.

El Secretario de Seguridad Pública en la entidad, José Fernando Sánchez González, afirmó que se tienen bien ubicadas las cárceles del país de donde más llamadas se realizan a Baja California, lo cual se informó en las mesas de acción conformadas esta semana en la entidad entre autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil, líderes de opinión, entre otros.

Básicamente en la tendencia general local, cerca del 94% no cae en el engaño, pero eso no significa que el porcentaje restante no sea preocupante ya que una parte de la población ha perdido dinero y se ha visto afectada psicológicamente por el modus operandi de este tipo de delincuentes.

Sánchez González afirmó que en la Reunión de Seguridad Pública de la Zona Noroeste, se acordó subir el tema de colocar inhibidores telefónicos en cárceles del país a la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizará en unas semanas, lo cual será un importante y certero paso en la lucha contra la extorsión telefónica en México.

De igual forma dijo que los penales de nuestra entidad cuentan con estos sistemas tecnológicos de seguridad penitenciaria desde hace años, por ello, se buscará trabajar en conjunto con autoridades de otras entidades y del Gobierno Federal, para brindar apoyo y asesoría sobre el funcionamiento de dichas herramientas de seguridad.