Alexa Moreno y su experiencia sinigual

Lejos de sentirse decepcionada por no obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gimnasta bajacaliforniana, Alexa Moreno, se dijo feliz y complacida por su cuarto lugar en la prueba final de salto de caballo.

“Me siento muy bien y quedé satisfecha con mi competencia. Disfruté al máximo las Olimpiadas y no tenía nervios. El día de la competencia me sentía muy bien y segura. Di todo de mí y ahora estoy tranquila y gozando de mi descanso”, explicó Moreno.

Y es que la atleta de 27 años de edad, tuvo la mejor participación de una gimnasta mexicana en la historia de la justa veraniega, pues solamente la también cachanilla, Denisse López, alcanzó una final por aparatos y logró el octavo sitio.

“Me quedé con una sensación especial por estar tan cerca de alcanzar la medalla de bronce, pero al final de cuentas no pude haber hecho más. No cambiaría nada, pues hice lo mejor que pude y me sentí lo mejor que podía”, añadió.

Moreno tuvo una puntuación final de 14.716, contra los 14.733 de la surcoreana, Seojeong Yeo, quien logró subirse al podio.

El oro lo ganó Rebeca Andrade de Brasil con 15.083 y la plata la estadounidense, Mykayla Skinner, tras un total de 14.916 unidades.

“De Tokio aprendí que si te rodeas de personas con buena vibra, que te desean lo mejor, siempre te van a ayudar a salir adelante. Que estamos peleando con los países más imponentes, que estamos al nivel de ellos y que al final de cuentas puedo llegar a sentirme muy feliz por mi trabajo sin tener esa sensación de que pude haber hecho algo diferente”, confesó.

La alumna del español, Alfredo Hueto, obtuvo la plaza de Tokio desde 2019, no obstante, después se vio obligada a recorrer un camino complicado para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos.

“Fue un proceso difícil para los deportistas que estábamos en el punto más alto del ciclo al momento de la pandemia por el Covid-19. También, tuve varias lesiones, cambié de gimnasio un par de veces y no tuve competencias en dos años. Me fui directamente a los Juegos Olímpicos y eso fue complicado psicológicamente”, admitió.

Finalmente, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla (bronce) dentro de un Campeonato del Mundo en Doha, Catar, habló de su futuro, mismo que es incierto en relación al próximo ciclo olímpico.

“Todavía no pienso en el próximo ciclo rumbo a París 2024. No sé si lo haré o no, pues ahora sólo sé que voy a regresar a la escuela la semana que viene y me quiero graduar en diciembre (de la Licenciatura en Arquitectura)”, sentenció.