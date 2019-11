Alexa Moreno regresa a casa

El 7 de noviembre fue catalogada la mejor deportista del año por el gobierno federal mexicano a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el pasado miércoles recibió su reconocimiento de manos del Presidente de México.

Sin embargo, Alexa Moreno no ha podido asimilar completamente lo que ha vivido en los últimos días, lo cual se originó debido a su medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Doha, Catar, así como su tercer lugar en el Mundial de Bakú, Azerbaiyán y su reciente clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“La verdad es que no me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando hasta que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, empezó a dar su discurso. Noté algo en sus palabras y empecé a sentir algo”, comentó la gimnasta mexicalense.

“Estoy muy contenta pero todavía no creo que esté al mismo nivel que los atletas que han obtenido este reconocimiento en años anteriores porque son deportistas que admiro mucho”, añadió.

El momento actual que vive la alumna de Alfredo Hueto es sin duda uno especial, pues en entrevista exclusiva para GRUPO HEALY, habló de lo vivido dentro de Palacio Nacional y lo que provocó en ella asistir a ese recinto.

“Fue una experiencia totalmente nueva porque no había vivido nada parecido. Sentí muy bonito porque es un evento muy importante. Estar ahí y ser galardonada me hizo sentir más parte de mi país, más mexicana, ya que me reconocieron personas de México”, expresó con una sonrisa.

De igual manera y con la sencillez que le caracteriza, la hija de Octavio Moreno y Yenderina Medina, se refirió a todas esas personas que ven en ella un ejemplo de superación y éxito. “Siempre agradezco mucho a las personas que me apoyan y que me han querido demostrar que soy un ejemplo a seguir.

Espero ser una figura bastante positiva para todos”, dijo convencida. Finalmente, la atleta que ostenta 25 años de edad informó que continuará con sus sesiones de entrenamiento, aunque también se dará tiempo para estar con su familia en las épocas decembrinas.

“Ahorita seguiré entrenando, estoy en fase de preparación todavía pero probablemente tenga un par de días de descanso porque es importante estar con la familia”, sentenció con notorio cansancio debido a un vuelo de más de tres horas.

FICHA TÉCNICA

•Nombre: Alexa Citlali Moreno Medina

•Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1994

•Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

•Deporte: Gimnasia Artística

•Club: AGimnasia

•Entrenador: Alfredo Hueto

SUS MÉRITOS PARA EL PND 2019

•*Medalla de bronce en Campeonato Mundial de Doha, Catar, en 2018.

•*Cuarto lugar en Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, en 2018.

•*Medalla de oro en la Toyota Cup de Tokio, Japón en 2018.

•*Medalla de bronce en Copa del Mundo de Bakú, Azerbaiyán, en 2019.

•*Clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

LA LLEGADA DE ALEXA AL AEROPUERTO DE MEXICALI

•19:25 horas.- Alexa Moreno sale de la Ciudad de México rumbo a Mexicali.

•22:55 horas.- Llega el avión que trasladó a Moreno hacia la capital de Baja California.

•23:10 horas.- Cruza la sala de equipaje en compañía de sus padres y entrenador.

•23:12 horas.- Brinda entrevista exclusiva a Grupo Healy.

•23:20 horas.- Se retira del aeropuerto de Mexicali.