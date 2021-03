Alejandra Calderas: Empresaria con causa

Alejandra Calderas es una mujer que a su corta edad, cuenta con una empresa exitosa, que ha encaminado a una noble labor de manera sustentable: alimentar a los más necesitados, desde niños de casas hogar, hasta a los médicos en sus más largas jornadas de pandemia.

El perfil de Calderas destaca en el marco del Día Mundial de la Mujer, conmemorado cada 8 de Marzo, por la lucha de las mujeres por lograr una participación social en igualdad de condiciones.

Alejandra cuenta con dos empresas: Devoralia Comedor Urbano, y el Botanero 5 Tribus, desde su creación, ya destinaba comidas a cuando menos tres casas hogar de Mexicali, con su propio recurso.

Al observar que este año hubo necesidad de nutrir a los trabajadores del sector salud, ante las extenuantes jornadas laborales en las que se vieron envueltos, Calderas no dudó en organizar a sus contactos y volcar el esfuerzo de su empresa en esta causa, derivando así en el movimiento “Nutriendo Héroes”.

HISTORIA

Alejandra Calderas es “Cachanilla”, pero se fue a estudiar Economía en la Universidad de San Diego.

Al egresar, sus lazos con su familia y Mexicali, la hicieron volver, y entregar así sus conocimientos en beneficio del desarrollo social de la localidad.

“El restaurante lo empezamos a trabajar desde el 2014, y en el 2016 abrimos las puertas, inicié en el área administrativa, estandarizar procesos, la creación de marca, y poco a poco estoy más metida en la cocina”, comentó.

“Siempre había sido un sueño para mí hacer una asociación, y bueno, buscar el cómo ligar la parte del emprendimiento con responsabilidad social, donando alimento de manera sustentable”, compartió.

NUTRIENDO

Tras los cierres de restaurantes por la pandemia, Calderas enfocó su atención en qué podrían hacer, fue cuando supo que los médicos y enfermeras necesitaban apoyo para alimentarse.

“Me contacté con Melina, aunque la situación era incierta, ella me empezó a contar todo lo que se venía y la necesidad que había, fui ahí que le dije, ‘sé que hay más gente interesada en apoyar, qué tal si le damos estructura a un proyecto para que más personas se unan’”, dijo.

Así fue que se fue creando la organización Nutriendo Héroes, cofundada por varias personas comprometidas con esta causa.

“Nos empezaron a dar reseñas, unas enfermeras me dicen ‘tengo tres semanas fuera de casa y la comida la sentí como ese abrazo de mamá que no he podido tener, o la sopita me alimentó el alma’, se me quedaron grabadas esas frases, no éramos gente dando comida, sino dando esa sensación de apoyo”, declaró.

Ahora que los contagios y la carga de los hospitales ha ido disminuyendo, Calderas tiene visualizado continuar apoyando otras causas a través de la alimentación, precisó.

LA CHISPA

Han sido mujeres las que han elevado a Calderas, desde su madre quien en vida le fomentó la conciencia social, así como los grupos de mujeres empresarias, que la han apoyado a propagar lo que ella misma llamó como la chispa, refiriéndose a una idea o proyecto.

“Esto viene de mi mamá, porque es algo que yo recuerdo mucho de ella, cuando yo estaba en la escuela, y que platicábamos de nuestros sueños a futuro, nos preguntábamos cómo nos gustaría ayudar”, recordó.