Alcibiades será el candidato a gobernador por MC

Francisco Alcibiades García Lizardi, coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, será el abanderado por este partido político para contender por la gubernatura de Baja California para las elecciones de este año.

El ex senador y ex diputado local, fue elegido por la coordinación nacional del partido para registrarse por la candidatura, dejando fuera al ex rector de la UABC, Alejandro Mungaray Lagarda.

Su registro ante el Instituto Estatal Electoral se llevará a cabo este sábado al mediodía, adelantó.

García Lizardi aseguró que no tuvo diferencias con Mungaray Lagarda ante la cesión de la candidatura a la que renunció, a pesar de haber iniciado una precampaña para la gubernatura por este partido.

“Estamos muy agradecidos por el trabajo que realizamos con Alejandro Mungaray para lograr una candidatura sólida, pero estamos conscientes de que tomó una decisión que valoramos y el hecho de que haya sido puntual, en tiempo y forma, y que haya declinado a la candidatura, y Movimiento Ciudadano asume su responsabilidad de estar presentes en el próximo proceso electoral”, dijo.

Bertha Alicia Sánchez Lara, secretaría general y de acuerdos de Movimiento Ciudadano, señaló que la elección de García Lizardi se sometió a votación y para este viernes aprobaron su candidatura ante el órgano de este partido.

“Entiendo con claridad que la política no es producto de la casualidad, Baja California ya no quiere más aventuras ni más simulaciones”, expresó. “Ya basta de confrontación”.

El virtual candidato a gobernador dijo que en el transcurso de los siguientes días definirán los candidatos a las alcaldías y diputaciones.

“Las candidaturas son producto político social, y son 60% candidatos ciudadanos y 40% candidatos de Movimiento Ciudadano”, aseguró. “El 65% de las candidaturas son de mujeres y el 35% son hombres”.