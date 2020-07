Alcaldesa de la franja fronteriza hacen llamado a la ciudadanía a quedarse en casa

En el marco de la celebración del Dia de la Independencia de Estados Unidos, municipes de la franja fronteriza, sostuvieron una reunión para coordinar esfuerzos, además de hacer un llamado binacional a residentes de ambas comunidades a quedarse en casa y cruzar la frontera sólo para desarrollar actividades esenciales.

Debido a que tanto en Mexicali, como el Valle imperial se siguen presentando un alto indice de casos de coronavirus, los municipes se reunieron para establecer las estrategias necesarias para cuidar la salud de la ciudadanía.

En este encuentro participaron la Alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda, asi como los ediles de Brawley, Norma Jáuregui, Calexico Rosie Arreola, El Centro, Efraín Silva Imperial, Darrell Pechtly Supervisor del Condado de Imperial, Jesús Eduardo Escobar, además se le informó al Gobernador del Estado de California, sobre los operativos que se pondrán en marcha. La Presidenta Municipal expuso: “Sabemos el dinamismo que existe en Mexicali, el Valle Imperial por eso busquemos apoyar a quienes salen a laborar a estos puntos y a quienes no tengan necesidad de cruzar, por favor eviten hacerlo.”

Anunció que desde las 14:00 horas de este jueves, nuevamente se instalarán filtros sanitarios las 24 horas en la garita Zona Centro y a partir de las 6:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde en Oriente, Los Algodones y San Luis Rio Colorado.

Reiteró que no se permitirá el ingreso a la ciudad a vehículos con más de dos personas, que no demuestren residencia en el municipio sin alguna actividad escencial por realizar, asimismo no está permitido cruzar cierta cantidad de cerveza. Por otra parte, Marina del Pilar dio a conocer que se instalará otro filtro sanitario en la carretera San Felipe, ya que están cerrados comercios y siguen suspendidas actividades turísticas, al igual que en Mexicali.

Por su parte, el Alcalde de El Centro California, Efraín Silva respaldó la petición de la Presidenta Municipal, y pidió a residentes del Valle Imperial no acudir a la capital del estado y en caso de hacerlo que sea solo para realizar actividades esenciales.

Los concejales, pidieron a residentes de ambas comunidades a sumarse al llamado de las autoridades, ya que esto evitará que sigan aumentado los casos positivos de coronavirus, además ayudará a reducir la movilidad urbana, cambiar el color del semaforo, en ambas comunidades que comparten la misma frontera.