Albergues paran ayuda a migrantes por Covid-19

MEXICALI, BC.- Para salvaguardar la salud de los migrantes que se encuentran en los albergues de la sociedad civil en Mexicali, los administradores han optado por no permitir el nuevo ingreso de más grupos.

Los migrantes deportados que han tocado las puertas, son canalizados al albergue del Gobierno Federal en el municipio de Tijuana, señaló el administrador del albergue Alfa y Omega, Thomas Diosdado.

Comentó que tienen más de 80 personas en el albergue Alfa y Omega, entre ellos dos familias de rusos, una familia de cubanos, migrantes desplazados de Michoacán, y 78 repatriados, oriundos de Centroamérica, quienes tienen pausados sus trámites migratorios.

Desde el viernes 20 de marzo, optaron por no permitir el ingreso de más migrantes, ya que llegó un grupo deportado con síntomas de fiebre y tos, por ello los canalizaron al Hospital General de Mexicali (HG), posteriormente se fueron a Tijuana.

“Estamos estables, no ha bajado el número, nadie ha podido irse, ni ir a sus citas, ni regresarse a Honduras, estamos estables, llevamos una semana que no nos baja el número”, declaró. Diosdado informó que no están dejando entrar a personas de nuevo ingreso, como las que están deportando en Estados Unidos, ellos son enviados al albergue federal en Tijuana.

“Lo más importante es que si bien en el albergue son ochenta y tantas personas, ninguna está con síntomas de calentura, fiebre, o tos, todos estamos bien, estamos estables”, describió Diosdado.

“El sábado andaba un grupo aquí, al parecer ningún albergue los quiso tomar, yo los iba resguardar, pero venían los niños con calentura, y las mujeres venían tosiendo, les pedí que fueran al HG, que les hicieran un chequeo y me trajeran la hoja de qué es lo que tienen, solo así los dejaba a entrar, el domingo se regresaron a Tijuana”, abundó.

A LA MÍNIMA CAPACIDAD

“Estamos ahora sí que a la mínima capacidad, y sí, no estamos aceptando a más personas, por todas las que tenemos, estamos estables, sanos y ninguno de nosotros (albergues), contamos con alimento como para dejar entrar a 20, 30 personas más, sin saber cuánto tiempo más estaremos en cuarentena”, señaló.

La pausa se dio a partir de que vieron los síntomas del grupo que llegó el viernes pasado, desde entonces empezaron a revisarles la temperatura, precisó.

SIN APOYO

A pesar de la falta de apoyo del gobierno, el albergue ha tomado las medidas precaución que les han venido indicando, entre ellas mucha higiene, lavado de manos, limpieza con cloro y pinosol, tomar la sana distancia, y uso de cubre bocas. “No, ahorita nadie nos ha apoyado, nadie más que la sociedad, a quienes sí me gustaría agradecerles”, comentó.

APOYO SÓLO EN ESPECIE: DELEGADO FEDERAL

ANDREA JIMÉNEZ

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal, indicó que a pesar de la contingencia no hay modificaciones en el apoyo que se dará a los albergues de migrantes operados por asociaciones civiles que operan en Mexicali.

Indicó que el apoyo consiste en fruta, cobijas, el pago de la luz y apoyo para facilitar las importaciones de donaciones desde Estados Unidos, pero no se contempla apoyo especial de productos de limpieza o desinfección.

Asimismo, informó que debido a la contingencia los albergues federales, como el que se encuentra en Tijuana, se aceptará a migrantes mexicanos que fueran expulsados de Estados Unidos.

Señaló que actualmente el albergue federal en Tijuana tiene 86 extranjeros y 5 mexicanos que llegaron el pasado martes.