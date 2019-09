Albergues a tope con 4 mil migrantes

MEXICALI, Baja California.- La capacidad operativa de los albergues para migrantes de Mexicali está sobrepasada a un 50% ante la falta de recurso federal y el arribo de 4 mil personas a sus instalaciones, revelaron autoridades del Gobierno del Estado.

El director de Atención al Migrante, Gustavo Magallanes Cortez, explicó que los albergues de Mexicali están sobrepasados en su capacidad operativa, más no en cupo, debido a que no tienen recursos.

“Sigue habiendo flujo desde el sur del País, al norte, en Honduras se siguen organizando para traer más caravanas, no hay información en torno a afrodescendientes”, precisó Magallanes. “Ya están excedidos en su capacidad de operación, considerando que no hay recursos, el cupo podría ser mayor, pero sin capacidad de operación, no hay como atenderlos”, declaró el director.

Están excedidos en más de 50%, por la falta de recursos, hay alrededor de 4 mil en los albergues, muchos son retornados y muy pocos son mexicanos deportados, explicó el servidor público.

La gente de los albergues los sigue recibiendo a los migrantes en solidaridad, lo ideal es que entreguen los recursos a las organizaciones que saben operar para atender a los migrantes, argumentó.

“Se lo hemos dicho a las autoridades federales, pero bueno, ellos opinan de manera diferente, ya hicieron el macro albergue en Tijuana, va avanzado, en Mexicali no tenemos información de que se vaya a dar por el momento”, informó.

Reiteró que no les han comentado y mucho menos confirmado que el mega albergue se vaya a instalar en la Calle H. Colegio Militar, como se ha especulado por parte de los vecinos de la zona. En cuanto a la inhabilitación que ordenó la sindicatura del Ayuntamiento de Mexicali, al director por tres meses, mencionó que está tomando cartas en el asunto para impugnar la decisión.