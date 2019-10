Alan Ibarra probará el rock

Una de las pistas que dejó intrigados a los jueces de ‘¿Quién es la Máscara?’ sobre Alan Ibarra de Magneto, fue su pasión por el rock, una faceta desconocida para muchos.

Ante esto y después de su salida del reality show dominical, el cantante expresó que desde siempre ha sido una especie de rockero frustrado, pues por su carrera ha tenido que dedicarse a otros géneros.

“Todo el repertorio era familiar a mi, lo he cantado siempre nomás que de repente los proyectos en los que he estado te limitan a todo lo pop, entonces no tienes libertad de hacer esa faceta”

“De repente te ata poquito de manos porque te lleva a la línea de los fans y del grup que iba por ese lado, pero de lo que me estoy dando cuenta es que cada vez más la gente le gusta lo otro también”

SEGUIRÁ DE GIRA CON MAGNETO

Aunque este año termina el 90s Pop Tour, en el 2020 se espera sigan las giras con Mercurio y Magneto, así como nuevos proyectos como lo especificó el cantante.

“Seguimos girando, la gente sigue pidiendo todavía shows tanto de M y M, como nosotros solos, aunque acaba 90s, vienen proyectos nuevos, giras nuevas…”

“Yo en cuanto a esto sí me estoy pensando seriamente hacerme algo muy a la medida de minotauro para dárselo al público para ver cómo reacciona”, concluyó.