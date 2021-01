“Al vacunarme volvió mi paz y esperanza”: doctora Isadora

La paz de saber que ella misma no implica un riesgo de contagio, y la esperanza de volver convivir en familia y sociedad sin miedos y culpas, significó vacunarse en contra del Covid-19, compartió la doctora Issadora Lara Guerra, originaria de Mexicali.

Lara recibió la vacuna de Pfizer, como parte del programa de California, Estados Unidos, ella trabaja en el hospital Pioneers Memorial Healtcare district, es egresada de la Facultad de Medicina de la UABC, y es especializada en medicina familiar y hospitalaria.

“Hemos estado atendiendo continuamente, no hemos parado de trabajar, viendo a mucha gente con Coronavirus, este virus nos ha cambiado la vida, estamos muy cercanos a Mexicali y nos toca ver mucho paciente de allá”, declaró.

“A finales de Noviembre, vino un brote muy alto, mucha espera para trasladarlos a una terapia intensiva, contamos con el apoyo de los Hospitales de San Diego, en ese periodo había una baja disponibilidad de camas, ya que todo California era un epicentro”, dijo.

“Me dio mucha alegría, y esperanza, el saber que había una luz al final del túnel, aunque yo les repito, es una luz, pero seguimos en el túnel, es un brillito, es una gran esperanza de que de esta manera se pueda controlar la pandemia”, compartió.

“Considerando el clima y el comportamiento social, no se ve ahorita que haya otras opciones para controlar el virus, es algo científicamente muy bueno y muy seguro, el que tengamos esta opción para tomar”, comunicó la experta en salud.

LLEGÓ EL DÍA

A finales de Diciembre, a la doctora Lara le notificaron que tenía la oportunidad de aplicarse la vacuna, programaron una cita, acudió al punto, llenó un cuestionario sobre su historial médico, pasó a un cubículo donde le aplicaron la vacuna, y estuvo 15 minutos en observación.

“Me dieron una tarjeta de recordatorio donde dice que debo regresar el día 18 de enero, salí y me lo tomé con calma, cuando venía manejando de Brawley a Calexico, empiezo a sentir mucho bostezo, cosa que normalmente no hago”, describió.

“Llegué a casa y a la hora estaba igual que siempre, regresé a trabajar, ese día sí sentí una molestia en el área donde se me aplicó la vacuna, estaba roja el área, un dolor solo incomodo”, precisó.

A las 24 horas seguía la incomodidad en el brazo, y una sensación de haberse desvelado, así como una pesadez en la cabeza, nada incapacitante, siguió su actividad sin tomar medicamento.

“A las 72 horas me desperté con mucha energía, mejor que antes, ya no había cansancio, no hubo un efecto secundario raro, todo coincidió con los reportes de los ensayos clínicos de la vacuna”, aseguró.

TRANQUILIDAD

“Ese día sentí muchos sentimientos encontrados, como un peso, de ‘por fin tengo la vacuna’, sentí una seguridad, porque aunque uno no lo diga como médico, o cualquier trabajador activo, dentro de nosotros tenemos miedo, porque todos los días nos podemos contagiar, sentí una tranquilidad de saber que se me dio una oportunidad de ponerme la vacuna”, relató.

“Ya no voy a tener ese miedo de que yo pueda contagiar a mis pacientes, claro, voy a seguir con los cuidados, usando el cubrebocas, el principal miedo era contagiar a un familiar, un colega o un paciente”, explicó.

“Al momento que me pusieron la vacuna yo sentí más tranquilidad, paz, en saber que soy parte de un porcentaje de personas inmune, y así brindar un mejor servicio”, reflexionó.

CONFIANZA

La doctora señaló que la vacuna es confiable, ya que es del tipo RNA, esto implica una alta tecnología y de lo más novedoso, ya que tienen 10 años que se han estado estudiando, no son nuevas, solo que este año se hizo para el Coronavirus.

“Inicialmente se hicieron para VIH, Ébola y Zika, incluso algunas tienen una alta esperanza para lograr mejores tratamientos contra varios tipos de cáncer”, instruyó la doctora. “La hicieron rápido porque ya tenían un modelo, no son vacunas hechas de un DNA, no están hechas de látex ni de ningún animal, ni del virus atenuado, a la mayoría de la gente le va a ir bien como a mí, que solo tuve efectos pasajeros”, argumentó.

“Estas vacunas nos traen la esperanza de que pronto podamos convivir con nuestra familia, abriendo nuestros negocios, restaurantes, que pronto pueda dar mi consulta sin estar ansiosa o preocupada de un contagio, de poder convivir como antes”, mencionó.

El riesgo de una vacuna es mínimo comparado con el riesgo de no ponersela, la doctora describió un contagio de Covid-19 como una ruleta rusa. Por solidaridad con toda la humanidad, invitó a la población a no abstenerse de ser inmunizados.