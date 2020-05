Al mal tiempo, buena música

Siendo momentos difíciles no significa que la gente no pueda disfrutar de buena música, y esto lo tiene muy claro el Dj Alan Salomón, quien es un joven emergente de la música electrónica en México.

Quien está estrenando su más reciente mezcla de la canción "Sick Lullaby" con Olivia Adams, así como la promoción del remix "No perdamos más tiempo" del cantante Drake Bell.

“Son momentos muy padres en mi carrera, he tenido muy buena respuesta por parte de la gente

y con el ánimo al tope y con ganas de seguir creciendo”, dijo en entrevista para este diario.

Donde declaró que su mayor meta en estos momentos de cuarentena es seguir haciendo buena música para que la gente pueda distraerse de los malos días.

“Como bien dicen, son momentos difíciles pero al mal tiempo tu mejor cara y yo como músico, pues al mal tiempo mi mejor música. Entonces creo que estamos logrando el objetivo, contento, emocionado y motivado por dónde estoy y por lo que se va a venir.

“Aunque son momentos muy fértiles, aprovechando que la gente tiene tiempo para escuchar música, para estar abierto para escuchar nuevas propuestas y no me he quedado atrás con mucha música”, añadió.

Sobre su colaboración con Drake Bell en el remix de su canción en español “No perdamos más tiempo”, Salomón declaró que su trabajo previo los llevó a esta fusión de ritmos.

“Con Drake ha sido una relación un poco más grande, más larga que va de un poco más atrás. Empezamos a ‘tourear’ juntos, a tocar en los festivales juntos, a hacer fechas él y yo, y una cosa llevó a la otra, y luego dijimos que el paso natural sería componer una pieza juntos”, afirmó.

EN PIE MÚSICA ELECTRÓNICA

Aunque los representantes del electrónico en el país aún son músicos emergentes, Alan considera que son buenos tiempos para el género en México. “Estamos en un buen camino, cada vez somos más los artistas mexicanos con exposición internacional, en China, Japón, en Sudamérica personalmente y otros compañeros DJ’s en Europa.

“Creo que cada vez tenemos más y mejores espacios dentro de los festivales de México, llámese EDC que acaba de pasar. Ahorita la música electrónica en México está en un momento verde, en un momento de apoyo puntual entre todos los jugadores y todas las piezas”, concluyó.