‘Ahogan’ cobros por derechos de agua a empresas locales

Cobros de derechos de conexión de agua por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) podrían causar el cierre de comercios pequeños y medianos, aseguraron representantes de cámaras empresariales en la localidad.

Juan Ramón López Naranjo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, afirmó que algunos de los afiliados al organismo, en este caso hoteles, reportan cobros de hasta 3 millones de pesos por la actualización de derechos de agua.

Resaltó que estos derechos son un cobro diferente al consumo mensual del agua, que durante mucho tiempo no fue cobrado por Cespm, y que hay algunos comercios que no sabían que tenían este adeudo, por lo que no se encuentran preparados para pagar tales cantidades.

“Con la dificultad de la situación actual económica de las empresas, está muy complicado poderlo pagar, algunos están pensando hasta cerrar” afirmó.

De la misma opinión fue el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Ángel Torres Sánchez, quien resaltó que entre sus afiliados hay quienes recibieron cobros de entre 100 mil y 225 mil pesos por este concepto.

“Estamos siendo afectados muy, muy fuerte, y esto va a terminar dándonos la estocada final y vamos a tener que cerrar negocios” señaló “si la pandemia nos afectó, esto para el sector gastronómico es devastador”

Torres Sánchez aseguró además que originalmente se daba a los comerciantes un plazo de sólo 48 horas para poder realizar el pago o de lo contrario se les retiraría el medidor de agua, algo que afirma pasó en su propio local comercial.

Sin embargo, indicó que la semana pasada se llevó a cabo una reunión con el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz Apodaca, se llegó a un acuerdo para que la autoridad de consideraciones a pequeños y medianos comercios, y este periodo se elimine.

Hasta agosto de 2020 las cámaras empresariales tenían constancia del cierre de al menos 85 restaurantes y más de 600 comercios en Mexicali durante este año.