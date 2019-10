Águila de corazón

Hace 13 años partió de Mexicali para estudiar Ciencias de la Comunicación y hoy es conductor y comentarista de la cadena ESPN Deportes. Se trata del mexicalense Sergio Dipp, quien ayer se encargó de lanzar la primera bola en el primer juego de los Águilas en la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Me siento feliz porque además de que me fui de mi casa hace mucho tiempo, siempre he dicho que los Águilas de Mexicali es mi primer equipo. Siempre soy muy feliz cuando vengo a Mexicali y si vengo en invierno, acudo al Nido, expresó previo a la ceremonia de inauguración.

Lo realizado por Dipp anoche en el estadio Farmacias Sta. Mónica no solamente quedará escrito en la historia de su vida, sino también en la del Club, pues fue en un duelo histórico debido a que los emplumados fueron anfitriones de los debutantes, Sultanes de Monterrey.

“Es muy especial para ese niño de Mexicali que venía al estadio con mi papá, amigos y abuelo. De hecho mi abuelo lanzó una primera bola hace 20 años y ahora acordarme de él y estar aquí es un sentimiento increíble”, añadió con evidente emoción.

Asimismo, el comunicólogo cachanilla habló del contacto que tuvo la directiva de los Águilas para concretar tanto su llegada a Mexicali, como su peculiar participación en el montículo del estadio.

“Primero me escribió Ana Lucía Murillo y enseguida acepté, después la directiva me mandó una carta firmada por Lucho el ‘Aguilucho’ y me encantó la idea. Esta fecha quedará grabada en mi mente para siempre”, comentó.