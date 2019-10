¡Aguas con los baches!.. le puede salir muy caro

MEXICALI, Baja California.- Con un ritmo tan acelerado como es vivir en una ciudad, es normal que la gente conduzca a veces sin darse cuenta de lo que está enfrente de su camino, como son los baches.

Este desnivel en el pavimento, ocasionado por la pérdida o el hundimiento de la capa superficial de las calles, ha sido considerado como un gran problema para los mexicalenses, pues afecta directamente a su bolsillo.

Las afectaciones en este caso, pueden ser desde la ponchadura de una llanta hasta la quebradura de una suspensión, situación que pone en alerta a los ciudadanos por el mantenimiento de las calles en Mexicali.

Abraham González, estudiante de la universidad, narró que recientemente se le ponchó una llanta mientras conducía por calzada Cetys, la cual le ocasionó un gasto de 700 pesos.

Indicó que él como estudiante, 700 pesos representa una cantidad que no puede costearse tan fácil,

pues tiene que tener dinero para los gastos de la escuela.

“El bache terminó por hacer que tuviera que comprarle una llanta seminueva, además de desalinearme el carro que por suerte no se me daño el rin, pero pues es con algo que malamente tenemos que lidiar todos los días”.

Alexis Vargas, estudiante universitario, narró que hace tiempo sostenía un negocio ambulante de comida. Indicó que un viaje a una cita de trabajo no pudo llegar por culpa de un bache en el camino. Explicó que ese bache se encontraba por la avenida Santiago Vidaurri que está por la carretera San Felipe para cruzar Lagos del Sol, el cual terminó por quebrarle el rin de su carro.



Yo escuché esa vez como tronó algo en el carro y cuando me bajé vi la llanta destrozada y el rin todo quebrado de una parte”. “Así que esa vez no pude llegar a un evento porque pues el bache me arruinó todo, perdí mucho tiempo y me hizo quedar mal con mi cliente”, señaló.