Agreden a personas en el Hotel del Migrante

MEXICALI, Baja California.- Cerca de 10 migrantes que se hospedaban en el Hotel del Migrante, ubicado en la Primera Sección de la ciudad, fueron heridos por sujetos desconocidos la tarde del pasado sábado, los cuales a la fuerza irrumpieron el lugar donde reposaban del calor cerca de 50 personas.

Isabel Gonzalez, encargada de Hotel del Migrante, refirió que fue alrededor de las 18:50 horas cuando los agresores arribaron al lugar, siguiendo a una familia de Hondureños que pedían dinero en la línea.

Entre los afectados se encontraban Saturnino Hernández Fragozo, quien se encontraba en el lugar el pasado sábado, presentó heridas en la cabeza, motivo por el que recibió diversas puntadas en la cabeza.

“Estas personas entraron golpeando gente de las camas, había niños, señoras, y comenzaron a golpear a quien miraban que fuera centro americano”, manifestó.

Raúl López, proveniente de Guatemala quien el día de los hechos fue agredido con objetos en la frente, dejando una herida por la que recibió poco más de 40 puntadas, además de otra en arriba del labio.