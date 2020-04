Agenda de conciertos

Bien dicen que si no puedes contra el enemigo, únetele y eso es precisamente lo que los músicos alrededor del mundo están haciendo para combatir la cuarentena que aqueja a todos.

Por lo que las agendas de conciertos en línea cada vez son más extensas y aquí mencionaremos algunos de los conciertos que se podrán apreciar desde casa es- ta semana.

Festival #CeremoniaEnCasa:

El festival Ceremonia anunció que esta iniciativa vendrá a sus- tituir al concierto programado para este sábado 25 de abril en la CDMX, sin embargo que la edición desde casa se podrá ver en todas las plataformas digitales este fin de semana desde las 10:00 am hasta las 12:00 am. Aunque no se especifica si se presentarán conciertos en live streaming de las bandas inclui- das en la edición 2020, si se verán ediciones pasadas o algún contenido relacionado con la historia del festival.

Pink Floyd:

La emblemática banda de rock tiene emociona- dos a todos sus fanáticos desde el anuncio del concierto en línea que ofrecerán este próximo viernes 24 a través de su ca- nal oficial de YouTube, a partir de las 11:00 am.

The Chemical Brothers:

Esta es otra agrupación que tiene a sus seguidores a la espera de que sea viernes con gran emoción, ya que seguramente pondrá a todos a

bailar desde sus casas al ritmo de sus canciones electrónicas tan épicas. Su presentación se verá a través de Twitter a las 03:00 pm.

John Mayer:

El baladista cerrará la semana de conciertos con una Live en Instagram, donde sus 5 millones de seguido- res podrán escuchar esas melodías que ponen a más de uno a vibrar. Su showcase dará inicio a las 9:00 pm.