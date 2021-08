Afganos desplazados interesados en albergarse en Mexicali

MEXICALI, B.C.- Un grupo de personas originarias de Afganistán, hicieron contacto con representantes de albergues en Mexicali, con la intención de refugiarse y preparar su posible llegada a Baja California.

Los administradores de las asociaciones involucradas en la atención a migrantes, hicieron un llamado a la autoridad, para atender de la mejor manera a esta población extranjera.

Joel Benavides Márquez, representante de Nueva Vida AC, centro de rehabilitación, mencionó que cuando menos cuatro personas de Afganistán, lo contactaron para averiguar cómo y en dónde podrían darles refugio en la capital bajacaliforniana.

“Yo ya en mi teléfono tengo mensajes de ‘Whatsapp’, de los mismos muchachos que ya vienen, que buscan, yo me imagino en redes sociales, quiénes estamos atendiendo y operando en este tipo de temas”, comentó.

“Ya nos están preguntando si se van a poder quedar aquí, yo pienso que están en tránsito, y de alguna manera están preparando su llegada, yo nada más, tengo cuatro personas que me han contactado por ‘Facebook’ y ‘Whatsapp’”, declaró.

“Se identifican como Afganos, y algunos me mandaron fotos para corroborar que algunos vienen con enfermedades, etcétera, etcétera”, declaró el representante del centro Nueva Vida.

NUEVO RETO

Atender a una comunidad proveniente de Afganistán, implicará un nuevo reto para las asociaciones dedicadas a atender el fenómeno migratorio, desde el idioma, hasta el choque cultural.

Compartió que una familia afgana le mandó mensajes, en las que describen que vienen menores, sin mamá, para él sería complicado albergarlos, ya que en el centro solo pueden alojarse mayores de edad, y sería contraproducente separarlos.

“Es el papá y viene con dos hijos, en mi caso yo no puedo tener dos menores de edad, entonces voy a tener que canalizar a los muchachos, o separar una familia, imagínense, que por mis reglas operativas tengan que separarlos, claro que no lo vamos a hacer”, comentó.

Kenia Ramírez, investigadora y docente de la UABC en la Facultad de Ciencias Políticas, aclaró que este 25 de agosto México recibió a 140 personas, que deberán atenderse no solo en modo administrativo, sino procurar su integración a la sociedad.

“La integración no se hace con ningún migrante, no nada más con los afganos, aquí la migración tiene un tinte muy administrativo, la gente llega, se le otorga un papel, y luego no se sabe qué pasa con ellos, por eso vemos que incurren en drogas, desempleo o mendicidad”, aseveró.

Tomas Diosdado, director del albergue Alfa y Omega, explicó que hasta el momento las autoridades federales y estatales no se han comunicado con los albergues de Mexicali, con la intención de coordinarse en la recepción de los migrantes de Afganistán.

“Queremos estar listos para cuando esto suceda, tenemos información de algunos afganos en Tijuana, en donde por el idioma, y por sus usos y costumbres, se está convirtiendo en un problema, y es lo que queremos prevenir”, explicó.

Diosdado reiteró su llamado a las nuevas autoridades que están por tomar el poder en el Estado y el Municipio, para restablecer las mesas de trabajo entre Gobierno y Asociaciones Civiles, que desde hace tres años se abandonaron.