Afecta tránsito pesado avenidas de la ciudad

Daños a vialidades y a la infraestructura de la ciudad son algunos de los problemas que ocasiona el paso de camiones de carga por calles y colonias que no están hechas para soportar este tipo de vehículos.

Aunque la problemática no es nueva para la ciudad, situaciones como la desviación vial derivada del cierre del “Puente Pando”, ubicado en Lázaro Cárdenas y Gómez Morín, resaltan la necesidad de contar con una mejor regulación sobre cuáles son las vialidades por donde puede transitar el transporte de carga pesada.

Juventino Pérez Brambila, director de Administración Urbana de Mexicali, reconoció que son pocas las vialidades en Mexicali que cuentan con las especificaciones para permitir el tránsito de este tipo de vehículos.

Para poder soportar el paso de este tipo de transporte, explicó el funcionario, las vialidades deben seguir ciertas especificaciones dependiendo de la cantidad y el tipo de transporte pesado que las utilizará.

Entre estas se encuentra el espesor de la capa de pavimento, que debe ser al menos del doble, el reforzamiento e incluso el tamaño de la vialidad, para evitar daños a las vialidades y otras afectaciones a cables, árboles o alumbrado público.

“No quiere decir que un camión a lo mejor se mete por otra vialidad, como la Independencia, y que vaya a generar un daño permanente, porque tal vez serían uno o dos vehículos en un periodo corto de tiempo, pero sí son principalmente hundimientos lo que se genera” señaló.

Luciano Jiménez Laveaga, delegado de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar) en Mexicali, reconoció que hay ocasiones en que el transporte de mercancía debe utilizar vialidades en zonas escolares o residenciales, debido a la falta de rutas alternas.

Sin embargo, advirtió que este rezago no es la única causa por la que los camiones de carga terminan utilizando vialidades que no cuentan con especificaciones para ellos, pues también se utilizan en base a la localización de los llamados “centros de carga”.

Estos centros de carga son bodegas, abarrotes o empresas, los cuales se encontraban anteriormente en las orillas de la ciudad y fueron alcanzados por el crecimiento de la mancha urbana, quedando muchas veces en medio de estas zonas residenciales.

“No son lugares nuevos, tienen más de 25 años estos lugares, que han estado operando, y la ciudad creció y ha estado digamos absorbiendo estas zonas” señaló “aquí no es nada más analizar cuál es la ruta de carga, sino los centros de carga de la ciudad”.

Aunque la desviación del transporte de carga por el cierre parcial del crucero entre Gómez Morín y Lázaro Cárdenas no ha ocasionado daños importantes en calles aledañas, Pérez Brambila reconoció que es necesario ajustar el marco regulatorio en lo que corresponde al transporte de carga.

Indicó que en ocasiones es la Policía Municipal la que detiene a los camiones al verlos transitar por calles que no les corresponden, pero no hay una dependencia en específico que se encargue de su regulación.

Señaló que si bien existe un Plan Maestro de Vialidad y Transporte, de 2011, que contempla las vialidades por las que puede transitar el transporte de carga, es necesario que el marco regulatorio sea más específico para poder ser aplicado.

“Hay tracto camiones, por ejemplo, de carga muy pesada” señaló “que no deberían por ninguna razón circular dentro del área urbana de Mexicali, lo que pasa es que la regulación únicamente se refiere al transporte de carga, y no especifica ciertos tipos de carga que no debería circular”.