Afecta el cambio climático situación de vaquita marina

MEXICALI, Baja California.- El problema de la vaquita marina no radica en la pesca, sino en el cambio climático, expresó el doctor Manuel Salvador Galindo, durante una conferencia en el auditorio del Cobach Mexicali.

El investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), expresó que la situación no sólo radica en una sola especie, sino en todo el ecosistema que vive en el alto Golfo de California.

Indicó que este problema es un asunto bilateral entre Estados Unidos y México, situación en la cual el país del norte no quiere comprometerse pues el Comité Internacional lo ha deslindado del asunto.

“Estamos hablando de un asunto grave, pues están deslindando a Estados Unidos ya que dicen que el Alto Golfo de California no requiere del Río Colorado lo cual es grave. “Ya que esto está provocando que Estados Unidos agreda comercialmente a México, además que traen la situación de que traen a la vaquita marina en peligro de extinción al igual que la totoaba. “Esto sumado a que un abogado de Nueva York dijo que México tenía seis meses para salvar a la vaquita marina, la cual no va a poder salvar, pues el problema es multifactorial”, expresó.

SOLO 9 EJEMPLARES

Salvador Galindo indicó que actualmente sólo se dice que existen nueve especies las cuales podrían definir a la especie como “una especie biológicamente muerta”. “La vaquita marina no tiene variabilidad, es decir, son tan pocos los ejemplares que genéticamente ya no tienen variabilidad genética, por lo que por más esfuerzos que hagan no la van a poder salvar. “Pudiesen traer un familiar muy cercano a ella que vive en Chile, pero el problema es que su especie no puede vivir en cautiverio, por eso es que el programa Vaquita CPR fracasó, pues eso es una violación a los principios elementales de la ciencia”, mencionó.

CONCIENTIZAR A LA JUVENTUD

En el mensaje a los jóvenes, expuso que la idea es que ellos puedan interesarse en un tema que está sucediendo en su Estado y muestren una mayor empatía por el medio ambiente. “Esto es algo que todos deberían analizar y poner en tela de juicio si ciertas acciones están siendo de beneficio o no para nuestro pedazo de planeta, pues repito, este problema es de dos países no sólo de uno”, indicó.