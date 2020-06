Afecta a personal médico estrés y ansiedad en pandemia

Mexicali ha registrado una curva epidémica bimodal que lo mantiene dentro de los primeros lugares a nivel nacional en casos activos, es decir, se registró un repunte en los casos de personas infectadas con el virus del Sars-Cov-2 que tienen una carga viral alta, así lo reconoció el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico.

Faltan especialistas

Algo que está enfrentando el Estado y en lo particular Mexicali, es la carencia de médicos especialistas en el Hospital General, tan solo este miércoles había 52 pacientes intubados críticos, por turno hay de 3 a 5 médicos en cada área, relató el doctor, Federico Isaac Hernández Rocha, neumólogo pediatra y encargado del área de terapia respiratoria del Hospital General de Mexicali (HG).

“Los médicos que están atendiendo, y es algo bien importante que tiene que entender la población, no es el intensivista, no es el neumólogo de adultos, no es el internista; es el ortopedista, es el cirujano, es el otorrino, es el pediatra, es el anestesiólogo”, detalló el especialista.

Son muy pocos los doctores que pueden hacer una maniobra para intubar a un paciente crítico y son igual de escasos los que pueden controlar y manipular un ventilador de respiración mecánica asistida.

Médicos fatigados

El equipo médico y de enfermería del Hospital General está muy cansado, tiene síndrome de “burnout” que surge por las extenuantes horas de trabajo y que afecta física y emocionalmente a los trabajadores de la salud, así lo ha confirmado médicos de la UABC y el propio neumólogo Hernández.

“Están entre 6 y 8 horas diario con el Equipo de Protección Personal (EPP), están deshidratados los médicos, los enfermeros, los químicos, los camilleros. Adentro no se puede tomar agua, no se puede ir al baño, es muy difícil porque te contaminas, no ves bien, es difícil escuchar también, estás siempre con el miedo a contaminarte”, recalcó el neumólogo.

Hospitales al tope

Los más de 444 casos activos que tiene la capital de Baja California, que reporta la Dirección General de Epidemiología, hace que la epidemia de Covid-19, esté sumamente activa. Y que el hospital general tenga el 92% de su capacidad en uso, donde solo quedan 10 camas para pacientes con covid-19. Y hay 44 pacientes intubados.

Ante esto las medidas que se han tomado según la tendencia de la epidemia en la capital del Estado, han sido la de crear más espacios hospitalarios para evitar el colapso del sistema de salud. Tal como en su momento fue la Universidad Politécnica de Baja California con 30 camas, el Hospital Móvil Universitario con 50 camas, el hospital militar Covid-19 con espacio para 20 pacientes y los espacios anexos del IMSS con capacidad para 34 camas y próximamente un nuevo hospital ligero con capacidad de 38 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

IMSS asegura capacidad

La delegada del IMSS en Baja California, Desireé Sagarnaga, aseguró que en Mexicali se tiene capacidad para atender pacientes infectados por el virus del Sars-Cov-2.

“A pesar de que Mexicali es el epicentro de la enfermedad, seguimos con camas suficientes para brindar atención” dijo la funcionaria del IMSS.

La cual reportó una ocupación hospitalaria al 75% con 52 camas disponibles para pacientes con Covid-19 y 12 ventiladores para respiración mecánica asistida. Actualmente el IMSS tiene 58 ventiladores en uso, 42 de estos son para enfermos con Covid-19.

Los médicos piden a los “cachanillas” tiempo, crear conciencia y ayuda para poder atender a los pacientes que caen en etapas moderadas a críticas en los hospitales.

“No es mentira que los hospitales están llenos, están a reventar, no es mentira que el médico tiene burnout, que la enfermera tiene burnout, que el químico tiene burnout, están cansados muchos médicos, muchas enfermeras están agotados físicamente”, aseveró el Dr. Hernández.

El llamado es a que le demos tiempo a los médicos y está comprobado que el distanciamiento social y la cuarentena son los únicos métodos para romper la velocidad de contagio en las comunidades, médicos especialistas apoyan el uso de cubrebocas como medida para reducir riesgos y no olvidar las medidas de higiene que ya tanto se han expuesto como el lavado constante de manos mínimo por 20 segundos.