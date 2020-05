Aeropuertos de BC enfrentan crisis

MEXICALI,B.C.-El aeropuerto de Mexicali enfrenta días sin vuelos, el de Tijuana reporta pocos ingresos que no sostienen el aparato administrativo, y la pista de Isla de Cedros no cuenta con permiso para operar, dando como resultado una crisis por la movilidad raquítica en los aeropuertos de Baja California.

El gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, comentó que el número de vuelos en el aeropuerto de Tijuana está dejando pocos ingresos, por lo que se está volviendo insostenible su mantenimiento.

“Hubo 36 vuelos en Tijuana, hay una situación de mucha preocupación para el aeropuerto, ya que no les dan los números, con los números de vuelos es muy difícil mantener el aparato administrativo, entonces está pasando por momentos muy difíciles”, comentó.

La pista de aviones de Isla de Cedros, no cuenta con permiso para operar desde el 14 de noviembre del año 2017, Bonilla declaró que buscarán renovarlo, ya que es importante que funcione para llevar medicamentos o atender emergencias.

“Ahora resulta que la pista no tiene permiso desde hace dos años y medio, está fuera de todo trámite, tendremos que regularizarlos, por lo pronto no habrá vuelos hasta previo aviso a la Isla de Cedros, no porque hubiera muchos, pero sí hay de necesidad, cuando transportamos la medicina o equipo médico o alguna emergencia”, declaró

En Mexicali se han reportado algunos días en los que no hay un solo vuelo, dejando en el desamparo a los negocios que dependen del arribo de los viajeros, como los taxistas del aeropuerto.