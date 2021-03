Advierte el Gobernador Jaime Bonilla sobre posible expropiación del Club Campestre de Tijuana

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, manifestó ser una persona respetuosa de las instituciones y de la propiedad privada, siempre y cuando la paguen; en esos términos se expresó toda vez que abordó el tema de la posible expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana.

Recordó que el pasado 26 de enero realizó una consulta ciudadana con respecto a la

propuesta de expropiación del citado club, puesto que no ha proporcionado ningún

beneficio a la comunidad.

En aquel entonces, la respuesta fue inmediata, y la gente voto a favor en un 77%, para

que este club privado se convierta en un parque y pulmón que tanto requiere nuestra

ciudad.

Este lunes, en su transmisión en vivo, Bonilla Valdez, compartió un fragmento de la 'mañanera'; del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señaló que los

abusos en la industria eléctrica.

Dijo el primer mandatario que los indígenas, el sector obrero, un profesionista, un

pequeño y mediano comerciante, están obligados a tributar, pero que las grandes

corporaciones son evasores fiscales, que se les eximia del pago de millones de pesos.

López Obrador, refirió que esta situación 'pasó de noche'; y que se trata de una gran

injusticia.

Ante este escenario, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, nuevamente acusó a los

propietarios del Club Campestre, por haber incumplido con sus obligaciones fiscales, así

como el pago de predial y de agua.

Recordó que todos los políticos que iban a jugar Golf al Campestre, veían muy adecuado

hacer un intercambio por el pago de predial, para poder disfrutar de las instalaciones,

como fue el caso de ex presidentes municipales y ex gobernadores. Mencionó que

muchos de sus detractores han dicho que el gobernador tiene la obligación de defender la

propiedad privada.

'Si tú pagaste tu casa, no tienen por qué quitártela, pero si no pagaste, como es el caso

del Campestre, que nunca pagaron un centavo por esas instalaciones, y que solo las

disfrutan 800 familias, y el resto de la comunidad no', aseveró.



Agregó que muchas personas nacidas en Tijuana, jamás han conocido el Club

Campestre, porque no se les permite el acceso a un lugar que le pertenece a la nación.

El mandatario estatal planteó que será un proceso complejo la expropiación, porque hay

que liquidar a los dueños, pero en este caso no hay propietarios y dijo que estas personas se han aprovechado de sus relaciones con otras administraciones para tener esas

canonjías.

Bonilla Valdez, insistió que los gobiernos panistas destruyeron y vendieron parques como

El Morelos (Tijuana) para construir fábricas y centros comerciales; aseguró que el único

pulmón que le queda a la ciudad de Tijuana, es el Campestre que le pertenece al pueblo.

'No estamos quitando la propiedad privada, no anden asustando con el ʼpetate del

muertoʼ. Habla la ignorancia, no les estamos quintando nada, porque nunca ha sido de

ellos. Han explotado más de 50 hectáreas en el corazón de la ciudad más poblada de

México', refirió el Gobernador del Estado.



Explicó que es la ciudad, en donde hay menos espacios verdes para la comunidad, y que

se trata solamente de un tema de salud. 'En el caso de Jorge Hank Rhon, estableció sus

negocios apoderándose de los predios de hipódromo'.



Enseguida, añadió: '¿Cuándo los pagó?, o que muestre una escritura que diga, yo pague

tanto por eso. Han podido, porque los ha dejado el sistema. Los gobiernos federales, de

alguna manera los cooptan, eso se acabó. En mi administración, no la vamos a quitar la

propiedad a nadie, pero ya estuvo bueno de abusos', afirmó.