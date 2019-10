Advierte Cruz Roja del riesgo por las alergias

MEXICALI, Baja California.- Durante el proceso de cambio de estación, el cuerpo debe adaptarse a las condiciones climáticas.

Desde la temperatura, hasta las partículas del viento, pueden causar una irritación, comúnmente llamada alergia, que de no ser atendida puede conllevar desenlaces fatales.

Existe una irritación del aparato respiratorio, que provoca secreción nasal, estornudos y lágrimas; está condición suele confundirse con cuadros gripales, por ello es importante acudir con un médico y nunca auto recetarse.

La seriedad de las alergias de septiembre y octubre radican en que si se descuidan, pueden agravarse, convirtiéndose en una gripa viral, que en los extremos de la vida pueden ser potencialmente peligrosas.

El coordinador de la Cruz Roja Mexicali en Mexicali, José Espinoza Astorga, declaró que quienes saben que en este tiempo desarrollan alergias, procuren cuidar las vías respiratorias, utilizando cubre bocas.

“Una persona que tiene rinitis alérgica, tiene que cuidarse, porque son una inflación, pero con bacterias se complica, si es moco cristalino, sigue siendo una alergia, si es verde, se trata de un problema que debe tratarse”, añadió.

“Los vientos hacen que se arrastren los alérgenos como el polen, el polvo; en el que hay ácaros, hongos, en fin, muchos organismos”, mencionó el médico de la Cruz Roja.

Precisó que estas irritaciones no son de manera literal una alergia, ya que para que cumpla con la definición, debe tratarse de una sustancia que causa una reacción a través de la histamina.

“A veces no es una verdadera alergia, no es que sea alérgico al Sol o al frío, son sensibles, unos más, pero en estas irritaciones no hay la liberación de histamina, propia de las alergias”, enfatizó.

Existen personas que se hinchan o les da comezón en el cuerpo y no saben exactamente porque sustancia o condición, señaló que deben de acudir con un alergólogo, quien podrá determinar a que es alérgico y en su caso podría desarrollar una vacuna para hacerlo tolerante.

La urticaria son sensación de picazón en la piel, reacciones más graves son la angioedema, en la que se hincha alguna parte, pudiendo ser la garganta, y el choque anafiláctico.

Finalmente el médico precisó que en esta temporada hay un alza de las personas que acuden a las clínicas, por una irritación en las vías respiratorias, que se les complicó, sobre todo por haberse auto medicado.