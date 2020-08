Advierte Bonilla crear decretos si Conagua no atiende a Mexicali

MEXICALI,B.C.- Colapsado se encuentra el caudal del Río Nuevo; los drenes bloqueados por toneladas de basura, ambos problemas son competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador cuestionó si tiene que hacer un decreto para que atiendan a Mexicali.

“Si no le quisieron entrar aquí a lo del Río, ¿qué garantías hay?, ¿qué tenemos que hacer, otro decreto, o qué?”, cuestionó con risa Jaime Bonilla Valdez, haciendo referencia al decreto que emitió para liberar una caseta federal en el tramo carretero Tijuana-Rosarito.

El secretario del Agua, Salomón Faz Apodaca, señaló que para resolver el problema en todos los drenes de Mexicali, se necesitan 3 mil 500 millones de pesos (MDP), es un proyecto que está preparándose para presentarlo ante la Conagua.

Los colapsos de Río Nuevo, provocan que la infraestructura por la que corre gran porcentaje del agua de Mexicali, esté azolvada, Faz advirtió que se corre riesgo de que no cumpla su función.

El secretario del agua, anunció que será desazolvado, con una inversión de 26 MDP, lo cual beneficia a 700 mil habitantes de la ciudad capital. Iniciarán una limpieza en el dren Mexicali, el cual se encuentra en muy malas condiciones por la contaminación.

En la última visita de Bonilla a la Ciudad de México, dijo que platicando con la Secretaría de Seguridad, el tema de los carros chocolate, le comentaron que podría funcionar que emitiera otro decreto.

“El escándalo que se hizo por el decreto de la caseta de cobo, que vino a resolver el problema, la misma gente de seguridad me dice ‘parece que lo único que vendrá a resolver los carros chocolate, es un decreto del gobernador’, es que no reaccionan las autoridades federales”, sentenció.

ELEFANTE

Bonilla calificó a las dependencias como la Conagua, se ser un elefante paralítico, ante su indiferencia en las problemáticas de Baja California, luego de que Faz le expuso que las dependencias y organizaciones, solo hablan, pero no hay avances.

“No reaccionan las autoridades federales, y no es problema del presidente, el presidente da la instrucción, y nada más no la siguen, él habla de un elefante reumático, yo le digo que es un elefante paralítico, más que nada, no se mueve para nada”, aseveró.

“Tenemos el problema de la Conagua, porque no le hacen frente a la estructura del Gobierno Federal, ‘no no te metas con ellos porque te ponen bola negra’”, declaró el mandatario de Baja California.

Crítico que en muchos de los temas, la federación ya tiene el dinero presupuestado, pero no lo mueven, a pesar de la gravedad de las problemáticas a las que se enfrentan las entidades.

El secretario del Agua, complementó que si bien el sistema lagunar de las Arenitas es un bueno, ya está en su máxima capacidad, por lo que se deberán avocar en crear una nueva laguna de oxidación.