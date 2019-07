Acusan de viciado el proceso de selección de Auditor Superior

El proceso de selección para el cargo de Auditor Superior del Estado (ASE) se encuentra viciado, acusó el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), premisa por la que no acudieron a las comparecencias de los aspirantes.

El presidentre del CPC, Jorge Topete Calvario, señaló que no acudieron a la sesión donde el Congreso pretendió desahogar el proceso de selección del ASE, debido a que desde la convocatoria hay confusión.

Recordó que cuatro integrantes honoríficos forman parte de la comisión especial que tiene participación en el procedimiento de entrevistas y evaluación para designar al ASE, al fiscal anticorrupción y al magistrado anticorrupción.

En marzo se lanzó la convocatoria para el ASE, el pasado viernes recibieron una notificación a las 17:15 horas, donde se les citó para que comparecieran este lunes 8 de julio, a partir de las 12:00 horas en el Congreso, para llevar a cabo la evaluación de los aspirantes a ocupar la titularidad del ASE.

“El cargo pretenden desahogarlo bajo una mecánica de entrevistas de 15 minutos, tras comentarlo con el comité, la decisión fue notificar al presidente de la Comisión de Fiscalización de Gasto Público, Raúl Castañeda Pomposo, que los representantes de honoríficos no van a comparecer hasta que no se subsanen las inconsistencias jurídicas y las nocivas prácticas que se han venido realizando en el procedimiento de designación”, aseveró Topete.

El miembro del consejo, aceptó que no enviaron un oficio con propuestas para el cargo del ASE, como les fue solicitado, pero se debió a que no quieren que se repitan irregularidades, como en el caso de la designación del magistrado anticorrupción.

No van

La Comisión Especial seleccionadora, está compuesta por cuatro ciudadanos y tres diputados, el consejero honorífico Francisco Fiorentini Cañedo, señaló que sería ilegal que sesionaran en la comparecencia del ASE, sin la presencia de los cuatro ciudadanos.

“Si determinamos no participar, es por las condiciones en que se nos está invitando, pues no nos han mostrado los expedientes de los aspirantes y la metodología para elegirlo”, aseveró Fiorentini.

Comentó que lo ideal es que se haga los procedimientos a través de la merito-cracia, para que de manera transparente se razone el voto.

Fiorentini comentó que al ser cuatro integrantes de siete, no habría quórum para iniciar, advirtió que se rumora que la convocatoria llevaba dedicatoria al aspirante Carlos Montejo.

La convocatoria está viciada, se emitió con fechas que ya habían pasado, debieron hacerle correcciones, porque violaron la constitución”, aseveró.

Reprocharon que el Congreso no ha tenido tiempo de escoger los cargos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni los del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero sí para elegir al ASE de forma dudosa.

Impugnarán

La Suprema Corte ya reconoció que los comités de participación ciudadana, tienen interés jurídico, por lo que solicitarán la impugnación, incluso ya está en curso la del magistrado anticorrupción.

La solicitud expresa es que se reponga el procedimiento, ya que es preocupante la doble publicación, y las fechas generan incertidumbre entre los aspirantes.

Sesionaron

Los integrantes de la Comisión de la Fiscalización del Gasto Público, sesionaron aun sin la presencia de los cuatro ciudadanos, señalando que ellos fueron invitados y no pueden cancelar la agenda legislativa por motivos que consideran inciertos.

El diputado Castañeda Pomposo, comentó a inicio de la sesión de comparecencias, que la idea era desahogar las comparecencias de nueve candidatos a ocupar la titularidad del ASE de Baja California.

No es una sesión de comisión, es una sesión de comparecencia, por ende el tema de quórum, en cuanto a los integrantes de la comisión es una invitación, y se puede proceder en la etapa de comparecencias”, explicó.

Recordó que el evento viene de una convocatoria que fue emitida, para llegar a la etapa de comparecencias, la ruta se había contenido por las agendas y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) debía llegar a los acuerdos.

Dijo que se les requirió conforme a la ley, de tal suerte que se les invitó en la etapa que les corresponde, reconociendo que recibió a las 12:18 horas, un oficio firmado por Jorge Topete Calvario, presidente de la Comisión de Participación donde manifiesta preocupaciones que no fueron atendidas por la comisión.

“Lo que comenta no es la realidad, tanto que claramente al decir que no se convocó a una participación, si fueron convocados directamente, porque así está en ley, fue recibido el oficio el 23 de mayo, si él no corrió la comunicación interna, es un problema interno”, aseveró.