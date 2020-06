Acusan de mentir sobre su fortuna

Después de Forbes expusiera en un artículo sobre la supuesta red de mentiras que colocarían a Kylie Jenner como una de las jóvenes multimillonarias en el mundo gracias a su línea de cosméticos Kylie Cosmetics.

Sin embargo, luego de una investigación por parte de la revista, se descubrió que después de vender el 51% de su empresa a Coty en un contrato millonario, se descubrió que la empresa de la más joven del clan Kardashian-Jenner, no es una gran empresa.

Se estima que la compañía es más pequeña y menos rentable que lo que la familia ha pasado años intentando hacer crecer a la industria, a los medios y en este caso a Forbes. Quienes acusan a las Jenner de falsificar declaraciones de impuestos con tal de hacer verla como la multimillonaria más joven del mundo en conseguir 1 billón de dólares.

Lo que llevó a la investigación de la revista sobre sí Kylie continuaba reinando como joven billonaria, por lo que llegaron a la conclusión que a causa de las bajas ventas por la cuarentena y a pesar de llevarse alrededor de $340 millones por la venta de la empresa, ya no es multimillonaria.

Por otro lado, hace unos días se dio a conocer que el CEO de Kylie Cosmetics, Christoph Honnefelder, renunció para seguir otros proyectos, mientras que se especula que el motivo es por los temas legales que atraviesa la empresa luego del artículo.

Luego de todos los señalamientos, representantes de Kylie y Kriss Jenner enviaron una carta a Forbes negando haber mentido o que los pagos de impuestos muestren números falsos.

“Las acusaciones de que las Jenner, y/o sus contadores, falsificaron el pago de impuestos y que luego mintieron en los últimos cuatro año acerca de los ingresos del 2016, son absolutamente falsos”, se lee en la declaración.

Además de la declaración enviada a la revista, Kylie utilizó su cuenta de twitter para escribir un mensaje en respuesta del artículo.

“Qué es a lo que me estoy despertando. Creí que era un sitio reconocido... todo lo que veo son números de declaraciones inexactas y presunciones no comprobadas. Yo nunca he pedido ningún título o intentado mentir sobre mi camino hacía eso. Punto”, escribió la menor de los Jenner.