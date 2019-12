Acusan a Star Wars de fomentar el abuso

Parece ser que la controversia para la última película de “Star Wars: el ascenso de Skywalker” continúa, ya que desde su estreno la cinta recibió diversas críticas.

La más actual, es que según expertos la película de J.J. Abrams aboca a la violencia contra la mujer, esto basándose en la relación de Kylo Ren y Rey. Según un artículo publicado en el sitio Star Wars Shadow Council, se analiza a la cinta en base al libro Why Does He Do That: Inside the Minds of Angry and Controlling Men (Por qué hace eso: dentro de las mentes de los hombres enojones y controladores) del investigador Lundy Bancroft.

El cual habla de cómo la guerrera Jedi Rey es una víctima de abuso de Kylo Ren, cuando éste en costantes ocasiones acosa a la protagonista de la historia, desde la persecución de la chica hasta cuando éste le arranca un collar violentamente.

Según el análisis, en “El ascenso de Skywalker” promueve el mito de que cualquier tipo de amor sería suficiente para cambiar a Kylo en su comportamiento abusivo, sin embargo es una acción poco realista ya que casi nunca ocurre así en el mundo real.

La explicación expuesta en el portal especializado Tomatazos, el hecho de que Star Wars trate de replicar esta historia, es un acto irresponsable de parte de la compañía detrás de la cinta como Disney, quien defiende a la familia.

Lo que resulta controversial de parte de una empresa tan importante como es Disney, sobretodo en una era donde la violencia contra la mujer ha definido el rumbo de la sociedad. Por lo pronto, ni la compañía productora, ni el creador de la cinta, J.J. Abrams se han posicionado al respecto de este análisis.